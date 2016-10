Le coup d’envoi ce jour. Le championnat de Madagascar de handball catégories seniors hommes et dames se déroulera à partir de ce jour jusqu’au samedi 29 octobre au gymnase couvert d’Ankorondrano. Seize équipes, celles qui ont obtenu leur ticket lors des tournois de zones inter-ligues sont engagées à cette dentelière phase du sommet national.

L’équipe de la fédération et son staff technique avec les représentants des équipes participants ont effectué ensemble hier après-midi la réunion technique. Quatre clubs de la zone centre entre autres l’AS Saint-Michel tenante du titre et le Sporting d’Anala­manga, Hasin’i Toamasina et Tsarahofana d’Atsinanana ont validé leur qualification lors du tournoi qui s’est tenu dans la capitale Betsimisaraka en début octobre.

Pour la zone nord, seulement deux équipes ont été qualifiées en l’occurrence l’ASRB Boeny et le Zanak’ Avaratra Diana. Et pour la zone sud, deux clubs également ont obtenu leur ticket pour le sommet national à savoir l’EFIMA Manakara et l’ASCO Toliara.

Après les zonaux, neuf ligues seront en tout représentées à ce championnat national à savoir celle hôte, Ihorombe, Boeny, Haute Matsiatra, Sofia, Diana, Atsinanana, Vaotvavy fitovinany et Sud Ouest.

Du côté des dames, la ligue d’Analamanga sera représentée par deux clubs, il s’agit de l’équipe cham­pionne en titre, le Tana Handball Club et le HBCA. Ces deux formations ont eu leur qualification lors du tournoi de la zone centre, et le troisième club qualifié de cette zone était le Hasin’i Toamasina.

La zone Sud y alignera trois clubs dont deux de la ligue d’Ihorombe à savoir le HBCI et l’ASE et le troisième un club de la Haute Matsiatra, Njatovo. La zone Nord sera, pour sa part, représentée par l’AS Tsiky Boeny et le Sofia Misôma. Les éliminatoires débuteront ce jour et au terme des matches de groupes, juste une sorte de reclassement, tous ces clubs en lice joueront les quarts de finale.

Les nouveaux cham­pions hommes et dames qui représenteront la Grande île à la prochaine coupe des clubs de l’océan Indien seront connus dans une semaine.

Serge Rasanda