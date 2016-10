Hasin’i Toamasina remporte pour la première fois son titre national alors que c’est le cinquième sacre pour THBC Analamanga. Les finalistes de ce sommet représenteront la Grande Ile à la CCCOI.

Asa deuxième année d’existence, Hasin’i Toamasina remporte son tout premier titre national. En finale des hommes, sur un score de 42 à 36, ce club d’Atsinanana fait tomber de très haut, l’AS Saint Michel, le club le plus titré du pays, avec plus de vingt sacres en poche. Lors de la première période, le match était encore équilibré, 18 à 16 à la pause en faveur de l’équipe de l’Est. En deuxième mi-temps, les Tamataviens creusent et mènent 33 à 23, à un quart d’heure de la fin du match. De leur côté, les collégiens tentent de remonter la pente et réduisent l’écart 33 à 30 à dix minutes du coup sifflet final, mais cela n’a pas duré.

Le gardien tamatavien, Christian arrête la plupart des tirs des John et Zo de St Michel. En trois matches en moins d’un mois, les protégés du coach Tamatavien Telolaristy Ricky, ont ravi deux victoires, entre autres, lors de la finale du tournoi de la zone centre chez eux, puis cette finale du sommet national, et un nul de 25 partout, lors des matches de poule du championnat national. « Nous avons souffert pour gagner cette finale. Notre stratégie était d’éliminer l’attaquant gaucher (John) de St Michel, et de notre côté, nous avons deux attaquants de grand gabarit qui sont très mobiles », a résumé le coach tamatevien, Telolaristy Ricky au terme de cette finale.

Expérimentées

Chez les dames, le cinquième titre consécutif tombe dans l’escarcelle du Tana Handball club. Cette équipe constituée de handballeuses vétérans, mais expérimentées et renforcées par des jeunes robustes et mobiles, remporte le titre national depuis 2012. La finale était à sens unique, THBC écrase AS Tsiky par 23 à 18. Les Majungaises arrivaient encore à tenir le coup jusqu’à la fin de la première période, le tableau affichait 10 à 9 en faveur de l’équipe hôte. Les Valerie Rasolonirina et Soa Claudia ont creusé l’écart en deuxième mi-temps. « Nous avons préparé ce championnat national depuis très longtemps. Nous sommes tout simplement plus expérimentées que tous nos adversaires (…) J’ai constaté tout de même une considérable amélioration au niveau technique chez les autres équipes comme l’AS Tsiky et HBCI », a confié, Aimée Lydia Ranivoari­manana, coach de THBC.

« Nous allons de suite nous concentrer sur la préparation de la coupe des clubs champions de l’océan Indien. Nous avons remporté le sacre lors de la précédente édition et nous comptons la conserver », a rajouté l’entraîneur de THBC.

A l’issue du championnat, John Price de l’AS St Michel a été élu meilleur joueur et Valérie de THBC meilleure joueuse. Les

trophées du meilleur gardien a été attribué à Christian de Hasin’i Toamasina et Zarinah de THBC la meilleure gardienne. L’ASCO chez les hommes et l’ASE Ihorombe chez les dames ont été pour leur part élues meilleures équipes fair-play. Dans trois semaines, ces équipes finalistes disputeront la coupe des clubs champions de l’océan Indien ici à Antananarivo.

Serge Rasanda