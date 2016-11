Tanà Handball club est la seule équipe malgache qui a pu valider le ticket pour la finale. Les tenantes du titre affronteront les Réunionnaises de JSB en finale.

La logique respectée. Les meilleures équipes de chaque grou­pe au terme des éliminatoires ont remporté la victoire, hier, lors des demi-finales au gymnase couvert d’Ankorondrano.

Les deux équipes masculines hôtes ont raté l’avant-dernière marche vers le titre. Le club champion de Madagascar, Hasin’i Toamasina a perdu face à l’ASC St Gilles de la Réunion sur un score serré de 31 à 33. Le tableau affichait encore 29 partout à cinq minutes de la fin, puis 31 à 32 à quelques secondes du coup de sifflet final, en faveur des réunionnais. Les protégés du coach Telolaristy Ricky ont encore eu l’occasion d’égaliser, mais son gardien a lancé la balle au portier adverse et c’était les réunion­nais qui ont pu marquer le dernier point du match.

L’équipe vice-cham­pionne nationale, l’AS St Michel s’est, quant à elle, inclinée en demi-finale face à l’ASHB Tamponnais sur un score de 26 à 30. Les Réunionnais ont mené 14 à 10 à la pause. Les collégiens n’arrivaient pas à pénétrer les murs réunionnais. En plus, la bande à John Prisce Luciano a trop précipité en attaques et en contre-attaques, et ont perdu beaucoup trop de passes.

Conservation

« On a enregistré trop de pertes de balle, une quinzaine en première période et plus d’une dizaine en deuxième mi-temps. Les Réunionnais ont su garder leur avantage de deux points jusqu’à la fin du match », a reconnu Johann Pless, entraîneur de l’AS st Michel.

Les deux équipes qui ont terminé premières de chaque groupe de la phase éliminatoire chez les dames sont sorties vainqueurs lors des demi-finales. La première demie était malgacho-malga­che, et l’équipe championne nationale, le Tanà Handball club a confirmé son fauteuil de leader en écartant sur un score net de 33 à 23 face à sa dauphine, l’AS Tsiky de Boeny.

« Nous étions avantagées par nos expériences et notre condition physique », a confié Volonjatovo Léa, capitaine de THBC après la demie. Pour la deuxième demie entre réunionnaises, JSB a validé son ticket pour la finale en battant le FC Port par 32 à 24. THBC, club champion en titra remet son titre en jeu face à JSB de la Réunion. Les Majungaises, quant à elles, disputeront la troisième place contre le FC Port de la Réunion.

Résultats des demi-finales

Dames

THBC Madagascar – AS Tsiky Madagascar (33-23)

FC Port Réunion – JSB Réunion (24-32)

Hommes

ASHB Tamponnais Réunion – ASSM Madagascar (30-26)

HTHB Madagascar – ST Gilles Réunion

Serge Rasanda