Les quatre équipes malgaches en lice sont toutes qualifiées en demi-finales. L’AS St Michel a souffert hier pour obtenir son ticket.

L’ambiance était chaude hier, au gymnase couvert d’Ankorondrano. La phase éliminatoire de la coupe des clubs champions de l’océan indien a pris fin hier.

Les quatre clubs malgaches en lice ont tous validé leur qualification pour les demi-finales. La dernière journée était décisive pour les équipes masculines locales. Le club champion de Madagascar a remporté sans trop de souci, la victoire face à AC Brothers, sur un score de 23 à 17. Le club tamatavien se trouve à la deuxième place du classement du groupe A, derrière l’ASHNB Tamponnais, au terme des éliminatoires.

« À cause de l’incertitude de la tenue de cette CCCOI, trois de nos pièces maitresses qui habitent à Toliara n’ont pas pu jouer le premier match. L’équipe n’était pas encore bien lancée lors de la deuxième rencontre, et c’est la cause de notre défaite », a résumé le coach Telolaristy Ricky des matches de groupe. L’AS Saint Michel a, également terminé deuxième de son groupe, mais a souffert pour obtenir sa qualification.

Les collégiens ont écarté le Tsimkoura de Mayotte par 25 à 22. Avec un parcours sans faute, l’ASC St Gilles de la Réunion se trouve en tête du classement devant l’AS St-Michel.

« Le tournoi est très relevé et les équipes sont toutes fortes. On va tout donner, à 100% ou même plus en demi-finale. Les clubs réunionnais jouent plus de quarante matches par an alors qu’on ne joue que douze au maximum. Mais on est chez nous, on a notre technique et notre tactique, et on a le public », a rassuré Johan Pless, coach de l’AS St Michel.

Remake

Chez les dames, Tana handball club de Madagascar se hisse sans surprise à la première place du groupe A, en remportant hier sa deuxième victoire, face au FC Port de la Réunion, sur un score large de 24 à 13. La première demi-finale de ce jour sera malgacho-malgache, le remake de la finale du sommet national entre THBC et AS Tsiky Boeny. Et la deuxième entre Réunionnaises, FC Port face à JSB.

Chez les hommes, les demies opposeront Malga­ches et Réunionnais. En premier match, l’ASSM sera opposée à l’ASHB Tamponais et Hasin’i Toamasina face à St Gilles. Les équipes finalistes seront donc connues ce soir.

Résultats 5e journée

(DA) THBC Madagascar – FC Port Réunion (24-13)

(HA) ASHB Tampon – Curpipe Starlight SC Maurice (19-17)

(HA) HTHB Madagascar – AC Brothers Seychelles (23-17)

(HB) ASSM Madagascar – Tsimkoura Mayotte (25-22)

(HB) UHURU Comores – AS Vacoas Maurice (24-30)

Programme des demi-finales

11:00 THBC Madagascar – AS Tsiky Madagascar

13:00 FC Port Réunion – JSB Réunion

15:00 ASHB Tamponnais Réunion – ASSM Madagascar

17:00 HTHB Madagascar – ST Gilles Réunion

Serge Rasanda