Les deux équipes féminines malgaches ont déjà validé leur ticket pour les demi-finales. Les hommes doivent gagner.

Dernière journée décisive de la phase éliminatoire de la coupe des clubs cham­pions de l’océan Indien ce jour au gymnase couvert d’Ankorondrano.

Nos deux porte-fanions chez les dames sont déjà qualifiées en demi-finales, alors que Hasin’i Toamasina et l’AS Saint Michel chez les hommes sont obligés de remporter ce jour la victoire pour obtenir leur qualification pour les demies. Le club champion national, HTHB vient d’arracher hier sa première victoire après un match nul et une défaite lors des trois premières journées des éliminatoires.

Les Tamataviens se sont imposés hier 26 à 20 face à Curpipe Starlight de Maurice et se trouve à la troisième place du groupe A avec six points. L’équipe de la capitale Betsi­misaraka est obligée d’écarter son prochain et dernier adversaire des matches de groupe, l’AC Brothers des Seychelles pour pouvoir se propulser à la prochaine étape.

Victoire obligatoire également pour l’AS St Michel, au repos hier, et sera opposée aux Mahorais de Tsim­koura cet après-midi.

Qualifiées

Ce dernier, est un club à ne pas sous-estimer car il a défait, mardi, les Réu­nionnais de l’ASC St Gilles.

Du côté des dames, les deux clubs malgaches en lice ont toutes les deux validé leur ticket pour les demi-finales. L’AS Tsiky Boeny vice-championne se trouve à la deuxième place de la poule B, derrière la JSB de la Réunion après ses deux victoires et une défaite.

Dans le groupe A, Tana handball club, champion national, jouera, ce jour, son dernier match contre le FC Port de la Réunion. Ces deux équipes ont chacune remporté une victoire et la rencontre d’aujourd’hui déterminera celle qui sera première et deuxième au terme des éliminatoires.

Le calendrier des demies qui auront lieu demain, sera donc établi ce soir.

Résultats 4e journée

(DB) PC Boeny Mayotte – MF Storm Seychelles (21-15)

(HA) HTHB Madagascar – Curpipe Starlight SC Maurice (26-20)

(HA) AC Brothers Seychelles – ASC Tsingoni Mayotte (21-31)

(HB) AS Vacoas Maurice – Tsimkoura Mayotte (25-18)

(HB) UHURU Comores – AS Vacoas Maurice

Programme du jour

09:00 (DA) THBC Madagascar – FC Port Réunion

10:30 (HA) ASHB Tampon – Curpipe Starlight SC Maurice

12:00 (HA) HTHB Madagascar – AC Brothers Seychelles

14:00 (HB) ASSM Madagascar – Tsimkoura Mayotte

15:30 (HB) UHURU Comores – AS Vacoas Maurice

Serge Rasanda