L’ASSM et l’AS Tsiky ont remporté leur première victoire, hier, lors de la deuxième journée de CCCOI.

Mada­gascar a eu deux victoires, hier, lors de la deuxième journée de la coupe des clubs champions de l’océan Indien de handball au gymnase couvert d’Ankorondrano.

Après sa défaite face aux Réunionnais de l’AS St Gilles en première journée, l’AS Saint Michel, vice- cham­pionne de Madagascar a écrasé l’UHURU des Como­res sur un score sans appel de 41 à 12. L’équipe d’Ampa­ribe jouera ce jour, son troisième match de groupe contre la formation mauricienne de l’AS Vacoas, dernier match du jour et en dernière journée des éliminatoires contre le Tsimkoura de Mayotte.

Beau temps également après la pluie pour l’AS Tsiky vice- championne malgache. Après sa première journée ratée face à JSB de Maurice, les Majungaises ont, elles aussi, ravi leur premier succès du tournoi en étouffant le MF Storm des Seychelles sur un score net de 31 à 12. Ce club porte-fanion de la ligue de Boeny rencontrera, ce jour, les Mahoraises du FC Boeny.

Condamné

Aucune victoire en deux matches pour le club cham­pion national, Hasin’i Toamasina. Après le match nul de la première journée face à l’AS Tsingouni de Mayotte, les Tamataviens se sont inclinés hier sur un score de 24 à 21 face a l’AS Tampon de la Réunion.

Le club de l’Est est donc condamné à arracher la victoire lors de deux derniers matches de groupe contre l’AC Brothers des Seychelles et le Curpipe Starlight de Maurice pour assurer les deux premières places, synonyme de qualification en demi-finales. Dans le groupe A chez les hommes, ASHB de Tampon se trouve en tête provisoire du classement après un parcours sans faute, deux victoires en autant de rencontres.

Les Réunionnais ont défait, lors de la première journée, l’AC Brothers Sey­chellois par 29 à 17, et ont écarté, hier, l’hôte HTHB. L’autre club réunionnais, St-Gilles domine le groupe B après sa deuxième victoire face à AS Vacoas de Maurice, score final 22 à 18. Aujourd’hui, sept rencontres sont au programme de la troisieme journée.

Résultats deuxième journée

(HB) ASSM Madagascar-UHURU Comores (41-12)

(DB) AS Tsiky Madagascar-MF Storm Seychelles (31-12)

(DB) JSB Maurice-PC Boeny Mayotte (20-14)

(HA) ASHB Tampon Réunion-HTHB Madagascar (24-21)

(HA) Curpipe SSC Maurice-Tsingouni ASC Mayotte (23-22)

(HB) AS Vacoas Maurice-ASC St Gilles Réunion (18-22)

Programme du jour

08:00 (AB) FC Port Maurice – Company Mayotte

09:30 (DB) MF Storm Seychelles – JSB Maurice

11:00 (DB) FC Boeny Mayotte – AS Tsiky Madagascar

12:30 (HA) ASHB Tampon Reunion – ASC Tsingouni Mayotte

14:00 (HB) AC Brothers Seychelles – Curpipe Starlight SC Maurice

15:30 (HB) AS St Gilles Réunion – Tsimkoura Mayotte

17:00 (HB) AS Vacoas Maurice-ASSM Madagascar

Serge Rasanda