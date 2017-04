Tanà Handball club participera pour la première fois au championnat d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Ce sommet continental aura lieu du 12 au 22 avril au Maroc.

Première participation africaine. L’équi­pe multiple cham­pion de l’Océan chez les dames, Tanà Handball Club, qui est championne de Madagascar depuis sa création en 2012, participe pour la première fois, au cham­pionnat d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe version 2017, dont la 3e édition aura lieu du 12 au 22 avril, à Agadir, Maroc.

Cette équipe porte-fanion malgache a entamé sa préparation depuis début décembre 2016, juste après la coupe des clubs champions de la zone 7. En plein air, quatorze joueuses suivent l’entrainement, tous les jours, à Mahamasina, dans le parking du palais des Sports à Mahamasina, sous l’égide du head coach Seth Fanante­nana Ramiandrasoa et son assistante, Aimée Lydia Ranivoarimanana.

« Nous sommes depuis quelque temp en phase de simulation et effectuons des matches test contre des équipes masculines, comme celles de St Michel, d’Ambohipo et d’Itaosy… simulation pendant une semaine et correction la semaine d’après, et ainsi de suite… Mais nous sommes limités techniquement, en nous entrainant sur un tel terrain béton, les joueuses ne peuvent pas, par exemple, plonger… », a confié le coach, Seth Fanan­te­nana Ramiandrasoa. Une expatriée, Nombana Rave­lonjaka qui évolue dans un club de deuxième division en Allemagne, figure parmi les membres de la délégation. Douze équipes seront en lice chez les hommes à ce rendez-vous continental et huit pour les dames.

Deuxième expérience

D’après le tirage au sort effectué il y a quelques semaines, au siège de la confédération africaine de handball (CAHB) à Abidjan Côte d’Ivoire, Madagascar se trouve dans le groupe de TKC de Cameroun en tête de poule, Cara de Congo et Al Nouasser de Maroc. Et l’autre poule est constituée de Primero de l’Angola, FAP deuxième équipe de Cameroun, Kada Queens de Nigeria et HC Vainqueurs de la RD Congo.

« Notre objectif à cette première participation au sommet africain est de se mesurer aux clubs africains et mesurer également notre niveau technique », a souligné le head Coach Seth Fanantenana Ramian­drasoa. « Je n’ai aucun repère concernant les clubs en Afrique. Mais j’ai tout de même des informations sur les équipes nationales. J’ai déjà dirigé le BFV en 1998 au championnat des clubs champions au Benin. C’était notre première participation à l’époque et nous avons battu, en phase éliminatoire, l’équi­pe nigérienne qui a remporté le titre… Outre les maghré­bins, les équipes à battre seront celles de l’Angola et de Congo », a-t-il poursuivi.

La délégation de Tana handball club, composée de dix-huit membres, dont quinze joueuses et trois dirigeants et staff technique, quittera le pays ce dimanche à 14 heures trente via Nairobi, Kenya.

Les joueuses

Adeline Zarinah Harinandrianina (Gardienne)

Anjarasoa Nosy Rafaralalaina (Gardienne)

Mamy Léa Vololonjatovo (Demi-centre)

Nombana Nivoarimanantsoa Ravelonjaka (Demi-centre)

Clara Sylvie Ranivoarivony (Ailière arrière)

Claudia Soa (Avant centre)

Leandrine Edwardine Razafimaholy (Arrière)

Sandy Harivelona (Arrière)

Hery Lala Rakotoarimanana (Arrière)

Jenny Hanitriniala Raolimalala (Arrière)

Georgette Harinirina Ramanandraibe (Ailière)

Aina Harimanantsoa Ravelonjaka (Ailière)

Jocelyne Malazazarivo (Arrière gauche)

Judith Fenoarisoa (Avant centre)

Francine Augustine Ramaroson (Avant centre)

Serge Rasanda