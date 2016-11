Sempotra vao tafavoaka ho mpandresy teo anatrehan’ ny Jeunesse Sportive Benedictine (JSB) avy any La Réunion ny ekipa tompondakan’i Mada- gasikara taranja handball, Tana Handball Club (THBC), nandritra ny famaranana ny fiadiana ny ho tompondakan’ ny ranomasimbe Indianina.

Tamin’ny isa 22 no ho 21 no nisarahan’ny roa tonta tamin’ny sabotsy lasa teo, teny amin’ny kianja mitafon’ Ankorondrano. Voatanan’ ny THBC ny anaram-boninahitra tompondakan’ny faritra fahafito azon’izy ireo, tamin’ny taon-dasa. Ny ekipan’ny AS Tsiky, lefitry ny tompondakan’i Madagasikara sokajy vehivavy indray no nitana ny laharana fahatelo, rehefa avy nandresy ny Le Port avy any La Réunion, tamin’ny isa 21 no ho 20, teo amin’ny lalao fiadian-toerana.

Ho an’ny sokajy lehilahy indray dia voahosotra ho tompondakan’ny rano- masimbe Indianina ny ekipan’ ny ASBH Tamponnais avy any La Réunion. Lavon’izy ireo tamin’ny isa 38 no ho 29 ny ekipan’ny ASC Saint Gilles, tamin’ny lalao famaranan’ ny samy ekipa renioney. Teo amin’ny fiadian-toerana indray dia lavon’ny AS Saint Michel, tamin’ ny isa 27 no ho 19, ny ekipan’ny Hasin’

i Toamasina Handball Club (HTHB).

Roméo Andriamihaja