Pas de demi-finale pour THBC. Fin de parcours pour Tanà Handball Club, équipe championne en titre de la Coupe des clubs champions de l’océan Indien de handball.

Le club quintuple cham­pion de Madagascar s’est incliné sur un score de 13 à 16 hier au gymnase de Phoe­nix à Maurice face à l’équipe hôte, l’Union sportive de Beau Bassin Rose Hill, lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires de cette joute régionale. Pourtant, les Malgaches ont maîtrisé la situation en première période en menant au score 7 à 6.

« L’organisation a tout fait pour nous éliminer. Elle a tout d’abord décidé de fixer la durée de match pour les dames à vingt minutes à deux reprises, règlement de la HBOI (Handball de l’océan Indien) selon elle, au lieu de trente minutes fois deux, règlement de la CAHB (Confé­dération Africaine de Handball) », raconte Lydia Ranivoa­rimanana, coach de THBC. « On nous a amputé Nosy, notre pièce maitresse lors de notre deuxième match contre PC Boueni en l’expulsant par un carton rouge », a-t-elle ajouté.

« Le règlement nous permet d’aligner cette joueuse expulsée au prochain match après le paiement de la caution de 30 euros… On a payé la caution mais Nosy n’était toujours pas autorisée à jouer le match contre l’équipe mauricienne », explique le coach malgache. « D’ailleurs, les Mauriciennes n’ont marqué que quatre buts normaux. Mais plus d’une dizaine de buts a été marquée sur penalty », critique-t-elle sur l’arbitrage de la rencontre.

Domination réunionnaise

Après cette élimination précoce, l’unique porte-fanion de la Grande île, qui n’est autre que le triple cham­pion de l’océan Indien, ne disputera donc pas les demi-finales À l’issue de la phase de poule, la formation malgache termine troisième avec une seule victoire et deux défaites. La Jeunesse sportive Bénédictine de la Réunion se trouve en pôle position et l’USBBRH de Maurice en deuxième position. En demi-finales, la JSB de la Réunion affrontera, ce vendredi, le HBC Combani de Mayotte et les Réunionnaises de la Case Cressonnière seront opposées à l’USBBRH.

Chez les hommes, les demi-finales seront, d’une part, entre le Château Moran­ge de la Réunion, premier du groupe A et AJH Tsim­koura de Mayotte, deuxième du groupe B. Et d’autre part, le duel opposera l’Association sportive handball Tamponais de la Réunion, leader du groupe A et l‘US Beau bassin Rose Hill, dauphine de la poule B. Quatre équipes réunionnaises dont deux masculines et deux féminines, puis deux chacune pour l’île Maurice et Mayotte, sont encore en lice en phase finale.

Pas de podium même donc pour le club triple champion de l’océan Indien (2012, 2105 et 2016). THBC disputera ce jour des matches de classement pour la quatrième à la huitième place.

