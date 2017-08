Sélectionné pour la première fois au niveau de la FIFA, Hamada Nampiandraza officiera au Mondial U17. Il évoque ses objectifs.

Qu’est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris votre sélection pour le Mondial U17 (Ndlr : en Inde du 6 au 28 octobre) ?

Je remercie Dieu pour cette désignation. J’étais très content, puisqu’il s’agit de ma toute première au niveau de la FIFA. Je précise qu’il s’agit seulement d’une étape. Mon objectif final est d’officier pour le Mondial sénior. C’est comme au niveau de la CAF, où l’on est d’abord sélectionné pour les compétitions destinées aux jeunes, pour être testé en quelque sorte, afin d’évaluer si l’on est capable de diriger un match dans un tournoi pour les séniors. Bien sûr, j’attends cette désignation depuis longtemps. C’est le rêve de tout arbitre international de prendre part à un événement de la FIFA, comme l’ont déjà fait Pélagie (Rakotozafinoro) et Hachim (Said) auparavant.

Vous avez une solide expérience avec quatre Coupe d’Afrique des Nations à votre actif (2012-13-15-17). C’est un avantage certain ?

C’est toujours un avantage d’avoir de l’expérience. Mais çà ne signifie pas que c’est suffisant. Le football évolue et il faut apprendre continuellement. Voilà pourquoi on participe souvent à des stages. Par exemple, il y a eu plusieurs amendements sur le règlement, ces derniers temps. Et donc, il faut se mettre à jour afin de suivre l’évolution du jeu.

Pouvez-vous détailler votre préparation avant le Mondial en Inde ?

J’ai mon propre rythme d’entrainement journalier. A côté, la FIFA et la CAF envoient aux arbitres des entrainements spécifiques à effectuer. La semaine prochaine, je partirai pour Le Caire, en Égypte, où je participerai à un stage pour les arbitres de notre confédération. Il s’agit d’une remise à niveau. Nous passerons également des tests là-bas.

À l’heure actuelle, l’arbitrage vidéo fait l’objet d’un débat houleux. Votre avis sur ce sujet ?

L’arbitrage vidéo a été mis en place pour éviter les éventuelles erreurs et la remise en question des décisions arbitrales. Le système « video assistant referee » est en phase d’expérimentation pour l’instant et a été utilisé dans deux compétitions, à savoir la Coupe des Confé­dérations et le Mondial U20. Pour le Mondial en Inde, ce ne sera pas le cas. Personnel­lement, avec ce système, je trouve que ce n’est plus l’instinct humain qui tranche mais la vidéo. Et donc, on devient comme des robots. Prenons l’exemple d’une action qui s’est passée pendant quelques secondes dans la surface de réparation. L’arbitrage vidéo va demander à l’arbitre central d’arrêter le jeu, de revenir en arrière et de prendre la décision d’attribuer un penalty à une équipe. Or, à ce moment-là, l’émotion du public sur l’action elle-même est déjà dépassée. C’est moche du point de vue spectacle. Mais si la FIFA décide définitivement d’utiliser la vidéo dans toutes les compétitions, on s’adaptera. Cependant, je trouve que çà va être difficile pour l’Afrique, vu les coûts faramineux du matériel.

Propos recueillis par Haja Lucas Rakotondrazaka