Nouvelles responsabilités au sein des instances internationales. Le président de la fédération malgache d’haltérophilie, de musculation et de culturisme, Jean Alex Harinelina Randriamanarivo, également secrétaire général du comité olympique malgache, vient d’avoir deux promotions.

Ce numéro un malgache de ces trois disciplines a été élu vice-président du World Bodybuilding and Physique Federation (WBPF), chargé du continent africain, lors de l’assemblée générale élective du WBPF, en avril à Bangkok, Thaïlande. Le mois d’après, le même président de la fédération malgache d’haltérophilie est nommé membre du comité technique international de l’International Weightlifting Federation en tant qu’expert international, lors de l’AGE de l’IWF à Bangkok, Thaïlande du 27 au 29 mai.

« L’haltérophilie est jusqu’à présent la seule discipline olympique à Madagascar ayant brillé, en remportant des médailles aux Jeux Africains de la jeunesse et au tournoi de qualification aux Jeux olympiques », a rappelé Harinelina Randria­manarivo. « Nous avons arraché trois médailles d’or, cinq d’argent et deux de bronze au tournoi de qualification aux JO de Rio au Cameroun en 2016. Et aux jeux africains de la jeunesse, Malala Nirina Ratsira­volatiana, catégorie -48kg, a remporté en 2014 une médaille d’or et de deux de bronze ainsi que 1000 dollars de prime à Gaborone Botswana » a-t-il poursuivi.

Puis en 2016, au cham­pionnat d’Afrique des jeunes, la même Malala a ravi six médailles d’or. Et sans oublier l’exploit de Nathalia Rakoton­dramanana, porte-fanion malgache au JO de Londres qui a remporté la médaille de bronze au championnat du monde en Chine en 2012.

La fédération compte aligner onze athlètes, dont six dames et cinq hommes, au championnat d’Afrique d’haltérophilie à Vacoas, Maurice, du 10 au 17 juillet. Quinze haltérophiles sont déjà en regroupement depuis des mois. Harinelina Jean Alex Randriamanarivo, vice-président du WBPF a rappelé que « Madagascar est membre de cette fédération internationale du bodybuilding depuis douze ans ».

Cette instance internationale regroupe cent-douze pays et la Grande île est parmi les vingt-deux pays membres de la confédération africaine.

Après le championnat national de bodybuilding baptisé « Big Mada » à Toliara en février, la commission du bodybuilding présidée par Vernier Georges organisera le 24 juin prochain, à l’amphithéâtre du centre culturel Américain au Smart Tanjom­bato, une compétition dénommée « Body Perfect ». Les catégories concernées seront les -77 kg, -87 kg et +87 kg.

Cette compétition servira de sélection de sept membres de l’équipe malga­che au prochain championnat du monde. Ce sommet mondial aura lieu en Mongolie le 3 octobre. Madagascar a déjà intégré le Top10 Mondial, exploit de Narindra Razafin­drabeza qui est aussi le seul coach international qualifié du pays.

