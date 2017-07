«Il est formellement interdit de vendre et de porter des habits militaires même si la coupe et la couleur y ressemble. Les policiers ont toujours surveillé les civils portant ces habits, un peu partout, cela n’a pas changé jusqu’à maintenant», affirme Alexandre Ranaivoson, commissaire de police au sein du service de la communication, de l’information et des relations avec les institutions de la Police nationale à Anosy. Il a réitéré qu’il existe une loi régissant les tenues et la commercialisation des tenues militaires. Pourtant les gens ignorent cette loi et optent pour les habits militaires en vogue.

Plusieurs personnes commercialisent des tenues de couleur vert armée qui n’ont aucun lien avec les tenues des militaires selon ce vendeur. «Les habits que nous commercialisons ne ressemblent pas au vert armée des éléments de forces de l’ordre. Nous avons différents types de modèle comme des shorts, des jupes, des robes et des salopettes et il en existe aussi pour les enfants», explique Lanto Ravelojaona, un vendeur de confection à Behoririka. Najoro Samuel a témoigné de son attachement pour les tenues dites militaires. «Je suis accro à la couleur vert armée. C’est la mode et la tendance que la plupart des fameux artistes arborent souvent. Et s’il existe encore de nouveaux modèles, j’en achèterai toujours», explique-t-il. Les habillements militaires ont été interdits pour des raisons de sécurité nationale. La gendarmerie et la police appréhendent ceux qui portent ces tenues et les traduisent au tribunal.

Mamisoa Antonia