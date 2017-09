Douze gendarmes appuyés de commandos héliportés ont lancé un raid après un guet-apens contre des militaires. De lourdes pertes en vie humaine ont été constatées depuis les airs.

Déluge de feu depuis les airs. Arrosés de balles par des tireurs d’élite héliportés, vingt bandits de grand-chemin, tapis dans une forêt labyrinthique, en ont eu pour leur grade à Beanamamy Tsiroanomandidy samedi en fin d’après-midi.

«Les gendarmes au sol ont retrouvé à l’entrée de la forêt deux corps de dahalo, tombés lors du raid aérien. Le bilan communiqué par l’équipage de la libellule de fer est en revanche plus lourd», lance le colonel Olivier Andrianambinina, commandant du groupement de la gendarmerie nationale de la région Bongolava. En battant en retraite après l’hécatombe, les bandits rescapés ont abandonné, sur le champ de bataille, plus de soixante-dix têtes de bovidé qu’ils avaient pourtant défendus bec et ongles lors d’une poursuite sans merci qui a duré plus de dix-huit heures sur 70 kilomètres de tracée. Aucune victime n’est à déplorer dans les rangs des gendarmes et du fokonolona.

Les forces de l’ordre ont utilisé les grands moyens après l’attaque de deux militaires du Détachement Autonome de Sécurité (DAS) à Ambatolampy Tsiroano­mandidy, vendredi soir vers 20 heures.

N’ayant eu aucun mal à tromper la vigilance du fokonolona avec son treillis et son Kalachnikov, l’un des malfaiteurs, s’est présenté aux villageois d’Ambohima­mory avec ses comparses munis de fusils de chasse.

Les habitants se sont fait prendre lorsqu’ils leur ont signifié qu’ils étaient sur la piste d’un troupeau volé, et ont demandé, de ce fait, l’appui des forces locales. N’y ayant vu que du feu, deux militaires du DAS les ont rejoints sitôt informés. «Arrivés à un point de non retour, les dahalo ont enfin annoncé la couleur. D’emblée, ils se sont déchaînés sur les deux soldats. Sérieusement blessé à coups de hache, l’un des militaires a été aussitôt délesté de son Kalachnikov avec deux boîtes de chargeurs. Il s’en est, en revanche, fallu de peu pour son collègue qui a réussi à se glisser in extremis à travers les griffes des assaillants», poursuit le colonel Andria­nambinina.

Tracée stratégique

En supériorité numérique, les malfaiteurs se sont emparés de soixante-quatorze zébus. Alerté, le groupement de la gendarmerie du Bongolava a déployé ses démembrements de proximité. Cette nuit même, des éléments des brigades et des postes de gendarmerie d’Ambararatabe, Maritam­pona, Ampizarantany, Ambohidrangory, Miandra­rivo, Andohafarihy et Bemahatazana, ont convergé vers les traces des fuyards. Entre-temps, le militaire blessé a été évacué sur Tsiroa­nomandidy.

À l’aube, deux gendarmes positionnés à la crête d’une colline figée sur une tracée stratégique, ont localisé la meute. Ils sont du coup entrés en liaison avec le centre opérationnel, qui s’est chargé de canaliser les unités disparates sur le sillage des fuyards.

Dans la matinée, huit gendarmes se sont rejoints en montagne pour tenter une percée dans les rangs des voleurs de bétail. Prêts à en découdre, cinq des malfaiteurs leur ont tendu un guet-apens. Une fusillade a éclaté vers 11 heures. Forts d’une redoutable puissance de feu, les gendarmes ont donné du fil à retordre aux bandits embusqués, les obligeant à se replier dans une salve de tirs nourris.

Deux heures plus tard, quatre autres gendarmes ont renforcé leurs frères d’armes lancés aux trousses des voleurs. Les deux camps sont tombés nez-à-nez aux portails de l’impénétrable forêt de Beanamamy, où s’arrêtent le plus souvent les poursuites.

L’Alouette II de l’armée malgache et ses commandos parachutistes du 1er régiment des forces d’intervention ont lancé l’assaut aérien au moment où les malfaiteurs s’y engouffraient.

Seth Andriamarohasina