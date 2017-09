Une unité de la gendarmerie s’est mesurée à seize bandits munis d’armes de guerre à Fenoarivobe. Un repli dans une zone marécageuse se jetant dans des eaux glacées a scellé le sort d’un jeune gendarme.

Rude combat dans les marécages de Tampo­ketsa Fenoari- vobe. Pris en tenailles par seize dahalo embusqués, armés de Kalachnikov et de fusil de chasse, des gendarmes d’une unité d’intervention ont perdu l’un des leurs pendant un repli éperdu, mercredi, aux alentours de midi. Le gendarme de deuxième classe Yvon Herivony Andrianiaina, de la brigade territoriale de Fenoarivo, n’a pas survécu bien que ses compagnons d’infortune aient bataillé pour tenter de l’arracher à la mort.

Pris dans un déluge de feux, les trois gendarmes de l’unité ont battu en retraite en s’engageant dans un marécage. Au bout de ce parcours périlleux, les eaux glacées et profondes de la rivière Maintsolava attendaient dangereusement le trio. Alors que les balles continuaient à siffler au-dessus de leur tête, une crampe dont s’était plaint le gendarme de deuxième classe Yvon Herivony Andrianiaina l’a stoppé dans son élan, alors qu’il nageait vers la berge. Devant sa détresse, ses frères d’armes ont volé à son secours. Dans un sauve-qui-peut, il a tant bien que mal réussi à rejoindre la rive au prix d’un effort ultime, pour ensuite s’affaler sur la terre ferme, après une courte marche.

Embuscade

Frappé de fatigue après un long parcours du combattant, le jeune gendarme a perdu connaissance pour y laisser la vie. Son corps inerte est arrivé à Fenoarivo­be le lendemain vers 2 heures du matin. Le constat du médecin révèle que le gendarme de deuxième classe Yvon Herivony Andrianiaina n’a pas survécu à une hypothermie, provoquée par un changement brusque de température pendant qu’il traversait le marécage et les eaux froides du Maintsolava.

Kalachnikov et fusils d’assaut de la Manufacture Sainte Etienne 1936 (Mas 36) aux épaules, les trois gendarmes ont affronté leur destin quand ils se sont lancés à la poursuite des seize bandits de grand-chemin surarmés qui ont sévi à Antanetibe Tampoketsa. Les malfaiteurs se sont emparés de cinquante-sept têtes de bovidé. L’unité était en route pour intercepter la meute de brigands dans sa progression lorsqu’elle a été redirigée vers leurs traces, pour prendre position dans la zone d’embuscade de Bekiado. Tombés nez-à-nez avec les voleurs de bétail, les gendarmes ainsi que huit villageois qui ont livré bataille à leurs côtés, ont essuyé les tirs ennemis.

Prêts à en découdre, les poursuivants ont fait une percée dans une forêt où les malfaiteurs se sont scindés en deux groupes armés pour mieux protéger leur butin. Pris dans ce guet-apens mortel, les poursuivants ont été contraints de faire machine arrière pour emprunter le marécage et le cours d’eau meurtrier de Maitsolava.

Alors que la mort planait sur les trois gendarmes, six éléments de la brigade de Firavahana, venus à la rescousse les ont rejoints in extremis.

Pour la troisième fois en moins de deux heures, un accrochage a éclaté. Pendant que les gendarmes tentaient de réanimer leur compagnon d’arme, les bandits de grand-chemin se sont évanouis dans la nature avec l’ensemble du bétail dérobé.

Andry Manase