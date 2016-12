Le groupe ViMa projette d’investir 10 millions de dollars pour réhabiliter les bâtiments désaffectés de l’ex-Sotema.

ViMa Majunga Hub, le premier parc industriel de la Côte Ouest, prend forme. Le groupe ViMa, fondé en 2000, envisage de placer jusqu’à 10 millions de dollars pour les travaux de réhabilitation des 60 000m² de bâtiments désaffectés du site de l’ex-Sotema. Sur les 90 millions de dollars que le groupe entend investir sur les cinq prochaines années en vue d’accompagner l’extension de son client Teleperformance à Madagascar, « 10 millions de dollars seront investis pour la réhabilitation de ViMa Majunga Hub, site de 60 000m² qui seront transformés pour accueillir les nouvelles technologies à Mahajanga », indique un communiqué du groupe, publié après la conférence des bailleurs et des investisseurs qui s’est déroulée à Paris les 1er et 2 décembre dernier.

Emplois

Affirmant beaucoup croire au métier des centres d’appel et à ce qu’il peut apporter à la Grande île, Zouzar Bouka, chairman du groupe ViMa, n’hésite pas à investir pour accueillir les investisseurs de ce secteur dans les meilleurs conditions. « Ces centres nous permettent de faire plus de mètres carrés, d’investir, de construire, mais surtout, lorsque nos partenaires vont prendre ces locaux, ils vont employer des milliers et des milliers de personnes à Madagascar », escompte-t-il.

Employant 180 000 collaborateurs dans le monde, dont 35 000 aux Philippines, Teleperformance est déjà présent à Madagascar, mais a « besoin d’étendre encore sa surface de bureaux en plus des locaux actuels loués chez ViMa au niveau de l’Explorer Business Park à Ankorondrano », indi­que le communiqué de ViMa. Avec les 5 250 à 7 000 emplois que ce numéro Un mondial des Call centers ambitionne de créer à Madagascar, les jeunes de Mahajanga devraient avoir leur chance surtout que les prochaines infrastructures qui y seront installées se prêteront au métier ?

Outre des centres d’appel ou d’autres secteurs liés à la nouvelle technologie, le groupe ViMa prévoit également d’aménager le site s’étalant sur 32ha de terrain en vue d’y installer des infrastructures frigorifiques et de pêche. « Nous sommes en train d’y réfléchir », avait souligné Zouzar Bouka, chairman du groupe, lors d’une interview réalisée le mois dernier. « Nous croyons fortement en l’avenir de Mahajanga », avait-il ajouté lorsqu’il a évoqué l’acquisition par son groupe du site de l’ex-Sotema dont « les bâtiments étaient désaffectés à cause des problèmes d’énergie ».

200 millions de dollars pour une nouvelle centrale

Affirmant également sa volonté de poursuivre ses investissements à Madagascar, le groupe Symbion, partenaire de ViMa, concessionnaire de la centrale de Mandroseza a annoncé à Paris, par la voix de son directeur général, Paul Hinks, sa volonté d’investir dans une nouvelle centrale de 120 MW. Cela se fera « dans le respect des règles d’appels d’offres en vigueur à Madagascar », souligne le communiqué du groupe Vima qui rappelle que « le Conseil d’administration de Symbion a déjà garanti un investissement de 200 millions de dollars pour ce projet ».

Lova Rabary-Rakotondravony