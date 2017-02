Le tout Antananarivo du monde économique, institutionnel était venu hier dans un grand hôtel à Anosy pour assister à la passation de fonction au sein du groupe Star. Durant une cérémonie digne de ce nom, Emmanuel de Tailly, avait présenté officiellement Francis Ambroise, son successeur au poste de Président directeur général adjoint de ce fleuron de l’industrie agroalimentaire du pays.

Durant ces quatre années, le groupe Star a franchi plusieurs étapes marquantes et cruciales dans son développement sous l’impulsion d’Emmanuel de Tailly. Au fil des ans, la société est devenue l’une des rares industries agro-alimentaires de l’océan Indien et en Afrique à obtenir une double certification ISO9001 et FSSC 22000.

Le groupe avait poursuivi son expansion. Il compte actuellement quatre filiales avec l’intégration de la Nouvelle Brasserie de Madagascar (NBM). À cela s’ajoutent les Brasseries Star Madagascar, SEMA Eau vive, et Malto. Emannuel de Tailly quitte la Grande île pour rejoindre la deuxième plus grande filiale du groupe Castel, le Cameroun. Il cède ainsi la barre à Francis Ambroise, issu du Groupe Castel. Avant de rejoindre son nouveau poste, celui-ci avait occupé le poste de directeur général de la filiale Coca-Cola Bottling au Luanda en Angola.

L.R.