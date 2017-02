L’enquête suit son cours après l’incarcération du créateur de l’ancien groupe « Fifosana hanatsarana ny pipoles gasy ». Les 76 000 membres sont tenus à l’œil.

Les batailles font rage sur l’espace public virtuel. Après l’arrestation suivie de la mise en détention préventive à la maison centrale d’Antanimora du créateur du groupe facebook « Fifosana hanatsarana ny pipoles gasy » (ragots visant à améliorer les pipoles gasy) les bruits selon lesquels, ce même groupe rebaptisé « Fifosana Taloha (Fahiny) » (ragots d’antan) est tombé sous le contrôle des forces de l’ordre, font des vagues. Ces inquiétudes sont confirmées à demi-mot. «L’affaire n’est pas encore classée. Les investigations se poursuivent et d’autres suspects sont encore recherchés», indique une source auprès de la police criminelle. Les 76 462 membres, encore fidèles au groupe sont de ce fait tenus à l’œil.

Après son arrestation, mercredi dernier, à son domicile à Andoharanofotsy, Hiary Rapanoelina, créateur et administrateur du groupe, a été soumis au feu roulant des questions à la brigade criminelle avant qu’il ne soit traduit le samedi d’après devant le parquet du tribunal à Anosy.

Lors de son interrogatoire, il serait fort possible que les enquêteurs aient saisi son compte pour surveiller le groupe. Des policiers pourraient être dissimulés derrière un compte adminis- trateur, attendant de pied ferme les auteurs de publications ou de commentaires diffamatoires.

Le nombre d’abonnés est en revanche en chute libre. Flairant des subterfuges, plus d’une centaine de membres quittent le groupe chaque jour, ou ont été retirés. En tout cas, les chiffres parlent. Entre dimanche et lundi 235 utilisateurs ont abandonné le navire en naufrage, contre 172 le lendemain.

Guérilla virtuelle

De leur côté les administrateurs rescapés ont fait le nécessaire. Toutes les publications ont été, soit supprimées, soit masquées, emportant avec elles les commentaires de membres évasifs qui se sont attirés la foudre des artistes et du député Harijaona Randriarimalala, alias Jaona Élite, élu dans l’Antananarivo Atsimondrano qui ont fini par porter plainte aux termes d’infructueux pourparlers avec le créateur Hiary Rapanoelina, lequel a fini sous les verrous.

Malgré cela, les accrocs ne s’avouent pas vaincus. Un nouveau groupe s’est approprié l’appellation « Fifosana hanatsarana ny pipoles gasy ». Une hausse exponentielle des membres est constatée. En une journée, celui-ci a engrangé un millier d’utilisateurs dont le nombre est passé de près de 19 500 à 22 141 entre dimanche et mardi. Sur d’autres groupes, les ragots à caractères diffamatoires ont également tendance à se multiplier.

Malgré le cinglant camouflet de Hiary Rapanoelina, les membres du groupe reviennent à la charge en multipliant les publications. Du côté des administrateurs certains frappent ouvertement à coups d’insultes et de diffamation puis s’éclipsent.

Hiary Rapanoelina est, entre autres, poursuivi pour diffamation, incitation à la haine, atteinte aux bonnes mœurs et à la liberté d’autrui.

Andry Manase