Tentative de négociations. Le ministre de la Justice, Charles An­driamiseza tempère le jeu suite à l’annonce de

deux jours de grève (ndlr; aujourd’hui et demain) du Syndicat des magistrats de Mada­gascar (SMM). « Je suis prêt à dialoguer et les discussions sont déjà en cours », lance le Garde des sceaux, en marge de la session plénière de l’Assemblée nationale à Tsimbazaza, hier. Malgré les faits constatés par le SMM qui a conduit à cette cessation d’activités, Charles Andriamiseza essaye d’apaiser la situation qui gangrène l’appareil judiciaire et asphyxie l’ensemble des juridictions, cours et tribunaux relevant du territoire malgache.

« Il n’y a pas de conflit interne ni une sorte de guerre intestine au sein de la Justice. C’est juste une différence de point de vue », rassure le ministre de la Justice, avant de souligner que « cette différence de point de vue ne

devrait pas être un moyen d’entreprendre une grève». Pourtant, le communiqué officiel émanant du SMM, lors de son assemblée générale à Toliara, mardi, parle d’une situation plus grave mettant en danger l’appareil judiciaire, comme «une ingérence ou immixtion de l’État central portant atteinte à l’indépendance de la justice a été constatée. Une indignation face aux atteintes répétitives à l’indépendance de la justice », affirme le communiqué.

Position ferme

Hier, les représentants du Syndicat des magistrats de Madagascar se sont montrés intransigeants quant à la tenue de ces deux jours de grève. « Toutes les portes du tribunal seront fermées et aucun magistrat ne se rendra à son poste. Jusqu’à ce jour, ni le président de la République ni le Premier ministre n’ont répondu à notre appel et ont ignoré notre revendication », affirme Fanirisoa Ernaivo, présidente du SMM sur la chaîne privée Tv plus de la capitale. Joint au téléphone, Clément Jaona, vice président du SMM a aussi soutenu la détermination de son collègue. « On reste sur notre position et on verra qui sera le plus fort. Ces deux journées d’indignation seront tenues comme prévu et il n’y aura pas de service minimum dans chaque tribunal sur tout le territoire malgache », confirme t-il.

Juliano Randrianja