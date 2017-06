Indignés, les opérateurs économiques du pays haussent unanimement le ton face à la crise administrative.

Inquiétant. Le contexte économique du pays devient de plus en plus alarmant depuis avant-hier, jour où les membres du syndicat des employés des douanes (Sempidou) ont décidé de concrétiser la menace de « grève illimitée » qu’ils ont brandie depuis près de cinq mois déjà dans le cas où leurs revendications n’auraient pas été prises en compte par les autorités compétentes. Subissant directement les répercussions de cette grève illimitée, les opérateurs économiques haussent le ton. Conjointement, le syndicat des industries de Madagascar (SIM), le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), le groupement du patronat malgache (Fivmpama) ainsi que le Groupement des Entreprises Franches et partenaires (GEFP) ont exprimé leur mécontentement par rapport à cette situation.

Se trouvant entre le marteau et l’enclume, ces opérateurs voient du jour au lendemain leurs activités immobilisées à cause du blocage complet des mouvements d’importation et d’exportation à toutes les frontières malgaches.

« Certains d’entre nous ont déjà eu affaire à des ruptures de contrat avec des clients étrangers à cause de ces blocages à l’exportation », déplore Fredy Rajaonera, président du SIM. Impactant directement sur le tissu économique du pays, cette manifestation du Sempidou incite déjà certains opérateurs à ralentir, voire même à stopper leurs activités.

Alternatives

Une menace qui pèse surtout au niveau des exportateurs de produits locaux et des entreprises franches qui se comptent par centaines dans le pays, pourvoyant des milliers d’emplois pour les travailleurs malgaches. « L’arrêt des exportations équivaut à l’arrêt de la confiance de nos clients dans la mesure où nous ne pourrons leur livrer le nickel dans les délais. Rien qu’une semaine de grève représenterait entre 20 et 30 millions de dollars de produits invendus », souligne Louis Roland Gosselin vice-président en charge du développement durable d’Ambatovy. Ce dernier qui enchaîne en évoquant le fait que « si la grève dure plus de 8 jours avec blocage complet des mouvements d’import-export de matériel et de matériaux, ce cas de figure nous obligera à arrêter temporairement les activités de l’usine. S’en suivra la mise au chômage technique de quelques milliers d’employés ». Une alternative fataliste et pourtant réaliste face à cette crise administrative.

Il est difficile de comptabiliser précisément les pertes de ces entreprises. Cependant, il serait aussi intéressant de considérer le manque à gagner de l’État dans le cas où cette grève perdurera sans aucun service minimum. À ce sujet, une source proche du mouvement syndicaliste laisse entendre que des pourparlers sont en cours entre les agents grévistes de Toamasina afin d’envisager la reprise d’une partie des activités notamment sur les exportations et aussi par rapport à la sortie de marchandises dont les dossiers ont déjà été liquidés pour le volet importation. Un cas de figure qui devrait rassurer en partie les opérateurs indignés.

Harilalaina Rakotobe