Un ouf de soulagement pour les opérateurs. Les activités d’exportation et d’importation reprennent leur cour normal au sein du port de Toamasina. « Le trafic est en train de revenir à la normale, et ce depuis samedi

dernier », a déclaré pour sa part Louis Roland-Gosselin, vice président de la société Ambatovy. En effet, les employés grévistes ont annoncé la suspension de leur grève pour une durée de 48 heures. Celle-ci devait expirer ce jour.

Les piles de conteneurs commencent petit à petit à sortir du terminal. « Pour le moment, la situation n’est pas à craindre au sein du port », a déclaré Christian Avellin, directeur général de la société du port à gestion autonome de Toamasina (SPAT). À la suite du mouvement social, entamé par les employés de la douane le 27 juin, les bureaux de la douane sur tout le territoire ont fermés. Les cadres de la direction générale des douanes ont pris le relais des agents grévistes afin de désengorger l’étranglement du port.

Le mouvement social au sein de la douane a compliqué les activités des entreprises. Les opérateurs et patronat ont évoqué des conséquences dramatiques avec la menace de chômage technique. Comme c’est le cas de la société Ambatovy. Elle estime une perte de 20 à 30 millions de dollars pour une semaine de grève. Ils bénéficient donc d’un répit de la part des grévistes car le délai de suspension de la grève de 48h prend fin ce jour. Les grévistes, quant à eux, restent très silencieux sur la suite de leur revendication.

Lova Rafidiarisoa