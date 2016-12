Kantar TNS a effectué une étude de marché dans le secteur de la grande distribution à Madagascar. Le constat est plus qu’ interpellatif.

Ça bouge. Depuis peu, le marché de la grande distribution est en effervescence à Madagascar. Pourtant, pour comparaison, ce même marché chez nos voisins mauriciens en est déjà à sa vitesse de croisière depuis près d’une quinzaine d’années.

C’est sur ce phénomène de révolution du modèle mauricien que s’est basée la boîte Kantar TNS, une branche du groupe mauricien Analysis. Un leader mondial des études marketing et présent dans plus de quatre vingts pays. L’étude du groupe s’est surtout portée sur la performance des enseignes et la perception qu’ont les Malgaches par rapport à ces enseignes.

Sur fond d’analyse du marché mauricien qui a drastiquement changé ces quinze dernières années. Notamment, le nombre décuplé des enseignes ou encore de centres commerciaux. Kantar TNS a conclu que c’était une révolution qui est due principalement à l’évolution économique et sociétale de l’île Maurice.

Un phénomène similaire qui commence à se faire ressentir peu à peu dans la grande île et que l’agence explique par quelques indicateurs sociaux bien définis. En l’occurrence, le taux de fertilité en baisse, le taux d’urbanisation en constante progression qui se traduit concrètement par un modèle familial au membre réduit et avec des revenus plus élevés, donc un pouvoir d’achat plus conséquent comparé au modèle type de famille des années 70 ou 80.

Ainsi par rapport à ces faits, le groupe Analysis, a dévoilé les résultats de l’étude par rapport au positionnement des enseignes de grande distribution. L’étude a été effectuée auprès d’un échantillon de mille cinq cents individus de la capitale et ses environs. Un panel représentatif des consommateurs malgaches dont 72 % sont des personnes à revenu moyen.

Marché de proximité

Selon Virginie Villeneuve, responsable, l’intelligence marché de la zone océan Indien « Les questions qui se posent se définissent surtout sur les raisons qui motivent les Malgaches à choisir entre les grandes enseignes telles que les centres commerciaux ou les marchés de proximité à l’image de la petite épicerie du coin »

À partir des réponses de l’échantillon, l’agence d’étude a pu définir les véritables taux de pénétration des grandes surfaces, centres commerciaux et enfin le commerce de proximité. Cette dernière qui détient toujours un important taux à hauteur de 92 % contre 42 % seulement pour les supermarchés. Une comparaison interpellative qui s’explique surtout par le fait que la proximité et les difficultés de déplacement des consommateurs constituent toujours un frein pour ce pourcentage de la population par rapport au fait d’aller directement en grande surface.

Cependant, ce recours au commerce de proximité présente aussi d’innombrables avantages. Dont l’accès à des produits frais, bio et à moindre coût par rapport aux prix des grands magasins, et ce, malgré que les supermarchés offrent le professionnalisme et la sécurité en plus par rapport à ces petits commerces parfois informels.

Ainsi, à partir de ces constats, quelques grandes enseignes de la grande distribution font l’effort de se préparer à ce changement de marché en se penchant vers le grand public en leur proposant des produits et services qui correspondent plus à leur pouvoir d’achat, dans un cadre similaire aux grandes surfaces, mais à proximité de cette population à revenu moyen. Bref, le marché de la grande distribution est en phase de se tourner vers la consommation de masse.

Harilalaina Rakotobe