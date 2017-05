Dix-huit ans déjà que La Grande Braderie de Mada­gascar ravit les Tananariviens. La prochaine édition aura lieu du 24 au 28 mai. Bien évidement, l’évènement coïncide avec la célébration de la fête des mères. Ainsi, durant les cinq jours d’exposition, des produits allant de l’habillement et autres accessoires, en passant par la bijouterie, les confiseries, la cuisine, la gastronomie jusqu’aux textiles et bien entendu le produits cosmétiques seront donc à l’honneur. Comme à l’accoutumée, La Grande Braderie de Madagascar revient encore une fois avec plus de nouveautés et toujours à l’écoute des consommateurs.

Raison pour laquelle, comme à la dernière édition au mois de mars, les produits de grandes marques seront les plus visibles sur les stands. L’engouement des visiteurs pour les marques de bonne qualité qu’elles soient européennes ou asiatiques a été constaté depuis quelques années.

« Toujours en constante recherche de la satisfaction des consommateurs, cette nouvelle édition ne dérogera pas à l’esprit qui a fait cette régularité de l’évènement », affirme Harilala Rama­nantsoa, fondatrice de la société Madavision, organisateur de l’évènement.

Harilalaina Rakotobe