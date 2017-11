Une vague d’attaques armées a déferlé aux abords d’Ampandrana. Un récidiviste demeure insaisissable alors qu’un de ses compères a été abattu et deux autres écroués.

L’ombre horrifiante de l’évasion de Tsiafahy au début octobre plane au dessus de la ville. Un multirécidiviste qui s’est fait la belle de cette maison de force est activement recherché pour une série d’actes de banditisme commis dans le 3ème arrondissement dans la nuit de mardi à mercredi. Son évasion remonte dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 novembre, cinq détenus ont manqué à l’appel.

Moins d’un mois ce coup de théâtre, le fugitif aguerri aux séjours carcéraux a intégré une fois de plus un gang armé, pour renouer avec ses habitudes criminelles. L’escouade de bandits en a néanmoins eu pour son grade lorsqu’elle s’est abattue sur plusieurs foyers aux abords d’Antaninandro la semaine passée. Alors que l’évadé a réussi à se glisser à travers les mailles des filets pour parvenir à s’évanouir dans la nature. L’un de ses comparses est tombé sous les balles des policiers de l’Unité d’Intervention Rapide (UIR), venus in extremis.

Double incarcération

L’étau s’est en revanche resserré autour d’autres rescapés de cette organisation criminelle lorsque l’un des assaillants a été frappé d’une balle en plein dos au moment des faits. Traduit devant le parquet hier après avoir repris du poil de la bête au bout de six jours d’hospitalisation, le survivant de l’intervention policière a été placé en détention préventive à la maison de force de Tsiafahy au terme de son instruction.

Inculpée pour recel du butin de la bande, l’épouse de l’individu abattu lors de l’intervention de la police a été pour sa part placée sous mandat de dépôt à la maison centrale d’Antanimora après audition.

La bande a sévi à Anja­nahary, Ampandrana et Ankadivato, avant que les forces de police ne les stoppent dans leur élan. Une fusillade a éclaté lorsque les deux camps se sont retrouvés nez-à-nez dans la pénombre du côté d’Anka­divato.

Saisie de l’affaire, la section III de la brigade criminelle a diligenté une investigation laquelle a permis de remonter de fil en aiguille jusqu’à la receleuse, et de mettre la main dans la foulée sur des traces de

l’évadé et de ses comparses en cavale.

Seth Andriamarohasina