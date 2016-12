Traduits devant le Parquet hier, huit prévenus dont deux policiers en exercice ont été incarcérés à Tsiafahy. Ils sont inculpés pour tentative de kidnapping et attaque armée.

Vague d’arrestations, une fusillade policière en pleine rue d’Antanimena, mercredi. Alors qu’un trentenaire a été abattu et un autre pris vivant, lors de ce coup de force de la brigade criminelle, huit autres suspects, dont deux policiers en exercice, un Pakistanais, un Indien ainsi qu’une femme, ont été présentés hier, au parquet. Ils sont inculpés pour attaque à main armée et tentative de braquage. Les huit individus incriminés ont été placés en détention préventive à la maison de force de Tsiafahy. La seule femme de la bande est, pour sa part, incarcérée à Antanimora. Deux armes automatiques ont été

retrouvées sur la bande.

Hier, en marge de la traduction devant le parquet des prévenus, la police criminelle a donné un point de presse.

« L’opération à Antanimena a été menée dans le cadre d’une investigation, diligentée dans le cadre d’une affaire de kidnapping, d’attaque à main armée et de règlement de compte », explique le commissaire Whenss Ostrom, chef de la brigade criminelle. Selon ses explications, cette association de malfaiteurs fraîchement démantelée rassemble des multirécidivistes qui ont constitué un gang en prison. « Les informations en notre possession révèlent que la bande planifiait le rapt d’un opérateur économique d’origine indienne, de la filière or. La rançon prévue s’élèverait à 1,4 milliards d’ariary », poursuit le chef de la brigade criminelle.

Financement de rapt

À la lumière des informations communiquées, les malfaiteurs auraient prévu de séquestrer la personne prise pour cible, dans une villa, qu’ils ont louée une pour une période de trois mois. L’un des prévenus a vendu un ordinateur pour payer un mois de loyer. Pour couvrir les autres dépenses, à l’instar des crédits de communication, le carburant et la nourriture de la victime pendant sa captivité et tout le reste, le gang a mis au point une attaque à main armée contre un commerçant chinois de Behoririka.

La police criminelle met en avant que le gang avait prévu d’attaquer le Chinois dans son collimateur, au

domicile de celui-ci à Mahazoarivo. Ayant raté son coup, la bande aurait ensuite tendu son guet-apens aux abords du lieu de travail de leur proie, à Behoririka. Les membres de la bande étant tenus à l’œil depuis quelques semaines, le forfait a mal tourné.

Suivis à la trace, deux premiers suspects se sont heurtés à Antanimena aux hommes de la police criminelle. L’un a été tué de deux balles à la tête, tandis que son comparse a été arrêté. Un pistolet automatique chargé de quatre cartouches a été pris en leur possession, de source policière. Les enquêteurs ont cueilli, tour à tour, les autres incriminés lorsque l’un d’eux avaient joint au téléphone le rescapé de la fusillade meurtrière.

Le Pakistanais arrêté est soupçonné d’avoir tiré les ficelles dans cette affaire. Installé à Madagascar depuis maintenant cinq ans, il s’est fabriqué une fausse carte nationale d’identité d’après les investigations. L’individu tombé sous les balles des éléments de la police criminelle serait en revanche en tête d’escouade lorsque la bande passe à l’action. Les policiers incriminés sont en service à Tana. Le premier est agent de police tandis que le second est au grade de brigadier.

Andry Manase