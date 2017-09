Des trafics d’armes et de drogue ainsi qu’une attaque armée ont tourné court. Trois gendarmes figurent parmi les quinze suspects arrêtés.

Des gendarmes cloués au pilori pour attaque à main armée ainsi que trafics d’armes et de drogue. Les forces de police ont démantelé trois associations de malfaiteurs la semaine passée. Trois gendarmes en exercice se trouvent les parmi quinze suspects pris dans les filets. En diligentant une investigation, les enquêteurs de la police criminelle ont coincé trois individus. Pris en possession de deux pistolets automatiques ainsi que des munitions de calibre 7,65 milli­mètres, le trio a été placé en détention préventive.

En poussant les recherches, les enquêteurs ont mis la main sur des indices ouvrant sur l’existence d’un réseau de trafiquants d’armes importées, de marque Petro Beretta, des pistolets automatiques de fabrication italienne.

Les renseignements de la police révèlent que les trafiquants en possèdent plus d’une centaine. L’étau s’est du coup resserré autour de deux autres suspects, dont un gendarme du Groupe de Sécurité et d’Intervention Spéciale (GSIS) à Ivato. Tenus à l’œil, les deux hommes ont été appréhendés alors qu’ils allaient livrer une arme de poing du même type, chargée de huit cartouches. Trente autres munitions de fusils de chasse ont été dans la foulée découvertes. La police a, ensuite, réussi à remonter de fil en aiguille jusqu’à un autre membre du réseau, arrêté avec un autre pistolet, dont la boîte chargeur était garnie de sept balles. Au total, sept personnes se sont fait cueillir.

Cerveau

Le deuxième acte de banditisme incriminant un gendarme a été perpétré à Anosy Avaratra, dans la nuit de vendredi à samedi, aux petites heures. Une pharmacie en a fait les frais. Le forfait est l’œuvre de six bandits. La bande a utilisé une Peugeot 405 dont les plaques d’immatriculation ont été ôtées. Informés des signalements du véhicule, les forces de l’ordre ont procédé à un contrôle.

Alors que quatre des passagers de la Peugeot 405 sont descendus pour sauter dans un taxi-be, ses deux derniers occupants, dont une femme, ont été interceptés.

Pris en chasse par un véhicule de police, le taxi-be a été immobilisé. Les quatre fuyards ont balancé leurs armes et une partie de leur butin sous les sièges du véhicule de transport en commun lorsque la police les y avait délogés. La femme incriminée est soupçonnée d’avoir tiré les ficelles.

La dernière affaire, dans laquelle se retrouve mouillé le troisième gendarme, porte sur un trafic de produits stupéfiants. Pas plus tard que la semaine dernière, deux personnes, dont un élément des forces de gendarmerie, ont été arrêtées à Anosipa­trana, avec quatre sacs en polyéthylène tissés, pleins de cannabis à ras bord. Le passage au parquet des suspects est attendu.

Andry Manase