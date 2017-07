Le Président Rajaonarimampianina a nommé Vonintsalama Andriam­bololona comme ministre des Finances et du budget. Une vieille connaissance du Président.

Elle revient par la grande porte. Le Prési­dent Rajao­narimampianina n’a pas attendu longtemps pour trouver un remplaçant à Gervais Rakotoarimanana. Après la démission de celui-ci, le Chef de l’État n’est pas allé loin pour trouver le nouveau Grand argentier. Dans un décret pris, lundi, et relayé par la page Facebook de la Présidence, il a choisi Vonintsalama Andriam­bololona, l’une de ses anciennes collaboratrices lorsqu’il était aux commandes des finances publiques durant la Transition. Elle est ainsi la première femme à occuper le poste de ministre des Finances et du Budget.

Le nouveau ministre n’est pas une inconnue de ce département. « C’est quelqu’un de la maison qui connaît l’arcane des finances publiques et des relations avec les bailleurs », comme l’a déclaré son prédécesseur lors de la passation de service entre les deux responsables, hier. Elle est entrée dans l’administration en tant qu’inspecteur du trésor et a occupé plusieurs postes de responsabilité dont la dernière en date est celui de secrétaire général du MFB, entre 2009 et

mars 2015.

Continuité

Avant cette nouvelle nomination, elle était membre du conseil d’administration de la Banky foiben’i Mada­gasikara pour le compte du gouvernement.

« On ne peut pas nommer des hommes sans expériences ou qui tâtent encore le terrain. Ce qu’il nous faut, c’est quelqu’un doté d’une expérience dans les relations avec les bailleurs de fonds. Nous espérons que le nouveau ministre continuera d’agir dans ce sens pour la continuité des coopérations avec nos partenaires techniques et financiers », a réagi le chef du gouvernement, Olivier Mahafaly à propos de cette nouvelle nomination.

Le départ précipité de Gervais Rakotoarimanana, un homme de confiance des bailleurs de fonds traditionnels, ne met pas en péril les négociations en cours.

Patrick Imam, représentant résident du Fonds monétaire international (FMI) assure que « le départ du ministre ne devrait pas affecter les relations entre nos institutions respectives ainsi que le programme de travail du gouvernement auquel nous apportons notre appui financier et technique ».

« Elle est capable de mener à termes les réformes entreprises par son prédécesseur. C’est une ancienne SG de ce ministère. Elle dispose ainsi de toutes les compétences nécessaires », a annoncé, pour sa part, Coralie Gevers, country manager de la Banque mondiale à Madagascar et aux Comores. À en croire toutes ces déclarations, Vonintsalama Andriam­bololona semble bénéficier d’un certain crédit auprès des partenaires techniques et financiers.

