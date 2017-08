Après des ajustements contextuels, le troisième remaniement de cette année a été hautement stratégique. Evitant de parler de sanctions, le HVM explique cela par la volonté d’obtenir de meilleurs résultats.

Funambule. Le dernier remaniement a déjoué tous les pronostics. Après deux ajustements contextuels comme le remplacement de Norbert Anandra par Jean-Jacques Andrianisa au ministère de la Sécurité publique, suite aux bourdes sur l’affaire Antsakabary, la composition du gouvernement, selon certains observateurs, est sous-tendue par des choix hautement stratégiques.

Sans état d’âme, le président de la République a visiblement remercié les éléments gênants. Pressé par l’opinion publique, Charles Andriamiseza est limogé à cause de son immobilisme face aux divers foyers de tension au sein du ministère de la Justice. Mis à part ses maladresses dans la gestion de l’affaire Claudine Razai­mamonjy, notamment la conférence de presse nocturne, il a esquivé toutes rencontres avec les syndicalistes. Il s’agit entre autres du syndicat des magistrats de Madagascar(SMM) et du syndicat des greffiers de Madagascar. Par ses tergiversations, l’image du régime aux yeux de l’opinion publi­que a été à son plus bas niveau.

Choix logiques

Le manque d’avancées du côté diplomatique a coûté sa place à Béatrice Atallah. À une année de la fin du mandat du président de la République, la nomination d’ambassadeurs s’est faite au compte goutte. Reportée à plusieurs reprises, la désignation des représentants de l’État malgache dans les pays « amis » peut se compter sur les doigts d’une seule main. La raison avancée a été l’attente des réponses des pays d’accueil aux demandes d’agrément. Henry Rabary-Njaka reprend donc le flambeau au ministère des affaires étrangères.

Au-delà des performances attendues, l’aménagement de la composition du gouvernement est également stratégique. Les chantiers inachevés ou en attente de lancement comme la rocade de Tsarasaotra, la route nationale reliant Ambilobe à Vohémar entre autres, ternit l’image du régime, malgré quelques réalisations. Le remerciement de Narson Rafidimanana et la nomination de Benjamina Ramarcel Ramanantsoa au ministère auprès de la Présidence en charge des Projets Présiden­tiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement (M2PATE), traduit la volonté de Hery Rajaonarimam­pianina d’avoir des résultats concrets. Il amoindrit, par la même occasion, les chances du Malagasy tonga saina (MTS) de Rolland Ratsiraka aux prochaines présidentielles au cas où ce dernier se présenterait.

Dans cette logique stratégique, le président de la République maintient Armand Tazafy mais lui confie cette fois le ministère de l’Industrie et du développement du secteur privé. Coach attitré de la région Vatovavy Fitovinany, l’une des régions les plus peuplées de Madagascar, et président de la commission gouvernementale de lutte contre l’inflation, il remplace Chabani Nourdine qui reprend le ministère du Commerce et de la consommation, tous deux influents dans leurs régions respectives.

De son côté, Rivo Rakoto­vao, président national du parti Hery vaovaon’i Mada­gasi­kara (HVM) confirme la logique de ce remaniement. « Dans l’optique d’obtenir de meilleurs résultats, le président de la République et le Premier ministre ont composé le gouvernement ainsi. Pour le HVM, le remaniement n’est pas synonyme de sanction. Nous pensons que ce choix est une manière de tout remettre en ordre et on s’y tient ».

Quoi qu’il en soit, l’opinion publique attend du concret d’autant que l’écart entre le chemin parcouru et les réalisations par rapport aux défis et aux promesses est loin de diminuer.

Andry Rialintsalama