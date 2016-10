Rien ne va plus entre le ministre des Finances et du budget Gervais Rakotoarimanana et certains députés. Mais il a un appui certain auprès des bailleurs de fonds.

Le courant passe entre Gervais Rakotoarimanana et les bailleurs de fonds. Ces derniers ne cachent plus leur soutien au ministre des Finances et du budget. La dernière en date est celui de Coralie Gevers, country manager de la Banque mondiale à Madagascar. Lors d’une conférence de presse au siège du ministère des Finances hier, cette diplomate a affiché son soutien sans faille à ce département sûr dans sa politique de développement. « On a beaucoup de chance d’avoir un ministère des Finances qui fait ce choix privilégiant le service de base pour le plus grand nombre de Malgaches plutôt que de privilégier un petit nombre de population, à 14%, pour avoir de l’électricité », a-t-elle déclaré.

Cette déclaration intervient au moment où ce membre du gouvernement de

« combat » d’Olivier Mahafaly se trouve en mauvaise posture. La gestion minutieuse de la caisse de l’État et son intransigeance à l’octroi de marchés publics ne plaisent pas à ses détracteurs. Certaines sources affirment que l’intransigeance du Grand argentier de l’État déplairait à certains de ses pairs au gouvernement et à quelques personnalités des hautes sphères étatiques.

À l’Assemblée nationale, il n’est même plus en odeur de sainteté auprès de certains députés. Certains élus voient en lui le facteur de blocage de l’octroi de leurs avantages. À cela s’ajoute le dossier des 200 millions d’Ariary par district dans le compte du fond local d’appui au développement. Certains députés le qualifient d’être au « service des nos partenaires techniques et financiers » et qui « ne faisant que suivre à la lettre les recommandations des bailleurs de fonds ». Les parlementaires pourraient être « utilisés » par les détracteurs du ministre pour parvenir à leurs fins. Certains élus ont même brandi l’arme de motion de censure après une rencontre à huis clos avec le ministre des Finances en début de semaine.

Chanceux

Les députés ne sont pas les seuls à faire face aux intransigeances du Grand argentier de l’État. Les grévistes, la Jirama n’ont pas reçu de réponse positive du ministre sur leurs revendications. « Tout le monde a le droit d’avoir son opinion sur la situation. Je ne prendrais jamais une décision qui nuirait à l’intérêt général, au bien être de la population. Seulement, nous avons une loi de finances et nous ne pouvons pas dépenser plus que ce qui est prévu dans le budget qui y est inscrit ou dépenser plus que ne le permettent les moyens à notre disposition. Je tiens cependant à souligner que l’État respectera les engagements qu’il a déjà pris », a réagi le ministre Gervais Rakotoarimanana.

Au milieu de cette tourmente, le ministre Rakotoari­manana jouit cependant d’un bon crédit devant les instances internationales. « Je pense que les contribuables malgaches doivent s’estimer chanceux d’avoir un ministre des Finances qui défend leurs intérêts (…) Aussi, ne pouvons-nous que soutenir tout effort et toute initiative qui vont

dans le sens de la transparence et de la préservation des intérêts de la population malgache, comme l’a fait le ministre des Finances (…) », a, par exemple, soutenu Patrick Imam, représentant du FMI, à Mada­gas­car, dans une interview publiée, le 5 octobre dernier dans les colonnes de L’Express de Madagascar.

À la veille d’un remaniement technique de plus en plus insistant, ces déclarations de nos bailleurs de fonds confortent une fois de plus sa place de Grand argentier au sein du gouvernement Mahafaly.

Lova Rafidiarisoa