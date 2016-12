Une séance de questions orales se tiendra, ce jour, au Sénat entre les sénateurs et le gouvernement. Cela pourrait ressembler davantage à un rapport d’activité qu’à une demande des comptes.

Une première. La séance de questions orales qui aura lieu ce jour, au Palais du Sénat à Anosy, sera le premier face-à-face de cette session budgétaire entre le gouvernement et les sénateurs, mais aussi, le premier de la législature des membres de la Chambre haute.

« Les moyens d’information du Parlement à l’égard de l’action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, l’interpellation et la commission d’enquête. Une séance par quinzaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires (…) est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du gouvernement (…) », prévoit la Constitution, dans son article 102.

Bien que tardivement, le Sénat s’est décidé à se conformer aux prescrits constitutionnels et à convoquer l’équipe de Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, pour une séance de questions-réponses. Étant donné que cette deuxième session ordinaire devrait prendre fin, le 16 décembre, ce face-à-face à Anosy pourrait être à la fois la première et la dernière. Certaines informations amènent à anticiper que le gouvernement devrait passer un moment confortable.

« Les questions seront formulées à partir des réalisations gouvernementales, nous a-t-on communiqué », indique certaines indiscrétions. Certes, à partir des questions des sénateurs, mais la séance d’aujourd’hui pourrait avoir les allures d’un rapport d’activités du gouvernement. Pour l’occasion, l’équipe du Premier ministre Mahafaly sera au grand complet.

Moyens d’information

Le gouvernement pourrait aussi profiter de l’occasion pour faire une com­mu­nication sur les résultats de la conférence des bailleurs et des investisseurs. Lors d’un entretien téléphonique, le sénateur Zo Rakotoseheno soutient que la séance se déroulera « dans un esprit de face-à-face, sans complaisance ». L’ancien journaliste concède, cependant, l’éventualité que dans les prises de parole de ses pairs, l’on entende des épanchements bien qu’ils soient réputés disposer d’un haut niveau de compétence et d’une grande expérience.

Les déclarations de satisfécit pourraient, aussi, être au programme des prises de parole. Une manière de s’affirmer comme « un soutien indéfectible du pouvoir », devant certains ministres à la fois chefs de file du parti présidentiel. Le pouvoir dispose d’une écrasante majorité au Sénat. Une configuration qui plaide en faveur du confort dans lequel le gouvernement devrait passer la séance d’aujourd’hui. Même la question des droits et avantages des sénateurs qui ont fait grand bruit, il y a quelques semaines, devrait être tue.

« Il ne faut pas oublier que les sénateurs ont, aussi, un rôle de conseillers du gouvernement et représentent les collectivités territoriales et les organisations économiques et sociales », déclare le sénateur Rakotoseheno. Il est probable que la situation des subventions des collectivités figure dans la liste des questions, car la Consti­tution précise que les questions orales figurent parmi « les moyens d’information » du Parlement à l’égard du gouvernement.

Outre les réalisations, plusieurs sujets où ses actions concrètes et des résultats sont attendus, réclament des indicatifs de la part du gouvernement.

Garry Fabrice Ranaivoson