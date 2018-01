Le Premier ministre serait bousculé par un courant au sein des partisans du pouvoir. La démission ne serait cependant pas à l’ordre du jour.

Une révolution de palais. C’est ce que tenterait un courant au sein des entités partisanes du pouvoir, notamment certains membres du parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM). La cible de ce soubresaut serait Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre. Ce dernier, dont les bruits d’annonce de la démission ou de l’éviction courent presque chaque semaine sur les réseaux sociaux.

Une source proche de Mahazoarivo affirme que « le Premier ministre ne compte pas démissionner. Il continuera à travailler tant que le président de la République gardera sa confiance en lui ». Elle reconnaît, cependant, qu’au sein des tenants du pouvoir, un courant souhaiterait l’évincer de la Primature. Ce que confirme un député issu du camp des pro-pouvoir. Ce dernier rapporte qu’une réunion informelle des élus, partisans du pouvoir au sein de l’Assemblée nationale, s’est tenue le 22 janvier à Tsimbazaza.

L’opportunité d’une retouche du gouvernement a, entre autres, été discutée durant cette réunion impromptue, comme l’a confirmé Helson Brisson Erafa, vice-président de la Chambre basse. L’élu contacté, hier, indique que l’opportunité d’un remplacement du Premier ministre a été parmi les objets de cogitation. Une initiative de motion de censure contre le gouvernement a déjà été intentée au début de la session d’octobre.

Initiée, notamment, par le député Nicolas Randria­nasolo, cette tentative ratée s’expliquait selon l’élu Betroka, parce que « le Premier ministre privilégie les parvenus au détriment de ceux qui ont soutenu le président de la République depuis le début ». Bien qu’il soit membre du HVM, le fait qu’il soit perçu par certains ténors du parti comme ayant pris le train en marche les amènerait à songer à son remplacement.

Mésentente

À l’instar d’autres visages gouvernementaux évincés à cause de leurs prétentions présidentielles présumées, des doutes existeraient également sur le cas du Premier ministre Mahafaly. Des suspicions qui, selon des indiscrétions, auraient commencé suite à une autorisation de franchise douanière sur des véhicules tout terrain, durant le dernier trimestre de l’année dernière. Une action considérée par certains comme un signe des ambitions politiques du locataire de Mahazoarivo.

Il s’agissait cependant de véhicules de démonstration, envoyés par un constructeur chinois qui aurait comme projet la mise en place d’une usine d’assemblage à Madagascar. La franchise douanière aurait reçu le feu vert de Hery Rajaonari­mampianina, président de la République. « Il est membre du parti HVM. Ses actions cadrent également avec le programme du Président. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à redire sur son travail. Seulement, de là à le dégager, je ne pense pas », défend le sénateur Alexandre Beranto.

Ce membre de la Chambre haute élu dans la province de Mahajanga soutient par ailleurs qu’« étant déjà dans une année électorale, je ne pense pas qu’un nouveau changement de gouvernement soit opportun ». Il dément également, l’idée que ces tentatives d’éviction du locataire de Mahazoarivo auraient aussi pour motif « la mésentente » entre Rivo Rakotovao, président du Sénat et lui. « Ce n’est qu’une manière de diviser le parti. Au sein du HVM, nous sommes solidaires », affirme le sénateur Beranto.

L’existence d’une antipathie entre les deux personnalités est pourtant confirmée par des parlementaires pro-pouvoir. « Il n’y a aucun problème entre nous, notre collaboration se passe bien. C’est juste pour diviser le parti », a déclaré Rivo Rakotovao, hier. Celui qui devra assurer l’intérim en cas de candidature du président de la République a, toutefois, ajouté que, « comme le veut la Constitution, notre rôle est de contrôler les actions du gouvernement et d’émettre notre avis lorsqu’il y a des choses qui ne vont pas ».

Garry Fabrice Ranaivoson