Le gouvernement se présentera devant les députés demain et mercredi. Une rencontre où inflation et insécurité, notamment, devraient être au centre des échanges.

Deux jours. Une fois n’est pas coutume, l’Assemblée nationale a décidé dans son ordre de réserver deux journées pour le premier face-à-face avec le gouvernement. Un premier rendez-vous entre les députés et l’équipe gouvernementale qui servira, pour cette dernière, à présenter un rapport d’exécution de son programme.

« En début de chaque première session ordinaire, le gouvernement présente à l’Assemblée nationale un rapport d’exécution de son programme. La présentation sera suivie d’un débat portant sur les résultats des actions du gouvernement et l’évaluation des politiques publiques », dispose l’article 101 de la Constitution. A l’institution de Tsimbazaza, des députés expliquent que « réserver deux jours au face-à-face avec le gouvernement permettra d’avoir plus de temps pour les débats ».

Dans le programme voté en séance plénière, ce sera Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, qui ouvrira le bal. Il présentera le rapport global des activités de l’équipe gouvernementale et, spécifiquement, celui du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation. Autant à la Chambre basse qu’auprès du gouvernement, l’on s’apprête à mettre un accent particulier sur l’insécurité et l’inflation durant les interventions.

Actualités

Dans le camp de l’Exé­cutif, en tout cas, la consigne a déjà été donnée lors du conseil du gouvernement du 9 mai. « Dans le cadre de la séance de questions-réponses que le gouvernement aura à faire devant le Parlement, le Premier ministre (…) a enjoint les membres du gouvernement à jouer pleinement la transparence, arguments efficaces et convaincants à l’appui, dans le traitement notamment des sujets d’actualités (inflation, insécurité, etc.) », rapporte le communiqué du conseil du gouvernement du 9 mai.

Les envolées du prix du riz, du carburant, celui du sucre dernièrement, entre autres, vindictes populaires, razzias de « dahalo », exactions policières, ainsi que les rapts d’hommes d’affaires et leur famille pourraient être soulevés à Tsimbazaza. Comme ils l’avaient déjà soutenu devant la presse, des députés pourraient interpeller le gouvernement au sujet de l’affaire Claudine Razai­mamonjy, ou encore celle d’Antsakabary.

Comme à chaque face-à-face avec le gouvernement, les membres de la Chambre basse devraient profiter de l’occasion pour aborder avec les ministres concernés les problèmes et manques dans leur circonscription respective. Le cas échéant, les deux jours d’échanges entre les députés et l’équipe gouvernementale, diffusés en direct à la télévision et à la radio nationale, épargnera le public d’un marathon de monologues de complaintes, flagorneries et «quémandages» des députés.

Garry Fabrice Ranaivoson