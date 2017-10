La maire d’Antananarivo a rompu son silence hier. Lalao Ravalomanana a répondu aux assauts du Premier ministre Mahafaly.

En colère. Tel est le sentiment affirmé par Lalao Ravalo­ma­nana, maire d’Antananarivo, qui est sortie de son mutisme depuis le début de l’épidémie de peste. Une colère à l’encontre de Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, qu’elle a affirmée durant une déclaration faite hier à son domicile, à Faravohitra.

« Si j’avais écouté ma colère, j’aurais immédiatement répliqué, lundi. Seulement, l’on m’a dit d’attendre. (…) Ce que je ne supporte pas, c’est qu’en tant que Premier ministre, il rejette la responsabilité de la situation à la commune », a fulminé Lalao Ravalomanana. En marge de la commémoration de la réunification allemande à Ambotoroka, le chef du gouvernement a fustigé les communes, notamment celles d’Antananarivo et de Toamasina, dans la lutte contre l’épidémie.

« Prenez vos responsabilités, nettoyez vos villes. C’est pour cela que la population vous a élus à votre poste. Ne vous cachez pas derrière

l’État central. Que chacun, à son niveau, prenne ses responsabilités », a lancé le Premier ministre. Il a enfoncé le clou durant le conseil du gouvernement de mardi, où il a soutenu que « les maires, notamment ceux d’Antananarivo ville et de Toamasina, ont leur part de responsabilités par rapport à cette épidémie ».

Durant une descente à Antohomadinika, hier, Solonandrasana Olivier Mahafaly a renchéri en déclarant : « Un responsable éduque, donne des consignes ou même des ordres, si nécessaire ».

Coopération

Alors que le fléau a commencé à atteindre un niveau critique, la maire de la capitale, entre autres, est restée muette jusqu’à hier.

Se défendant des invectives du Premier ministre, Marc Ravalomanana, conseiller spécial de la première magistrate d’Antana­narivo, a soutenu, lundi, que le manque de moyens limite les actions de la CUA, précisément en matière d’assainissement. Un argument repris par Lalao Ravalo­manana, hier dans sa contre-attaque contre le chef du gouvernement. Un déficit dont la cause serait l’absence de l’allocation des subventions par l’État central.

« Nous avons déjà sollicité une rencontre avec le Premier ministre, pour parler de la subvention qui doit être allouée à Antananarivo. C’est un droit et non pas une faveur. Il ne faut pas non plus oublier que la capitale jouit d’un statut particulier », a pesté la maire de la CUA. La loi sur le statut particulier d’Antananarivo dispose qu’elle bénéficie d’une subvention spéciale proportionnelle à ses attributions spécifiques et à ses besoins (…).

À Antohomadinika hier, le locataire de Mahazoarivo a indiqué que les moyens à la disposition de l’État central ne permettraient pas l’octroi d’une subvention spéciale à Antananarivo. « Beaucoup de localités ne bénéficient pas de cette subvention spéciale. Avec de la volonté, l’on peut faire des choses, même si les moyens à disposition sont insuffisants », a-t-il ajouté.

Du côté de Faravohitra, Lalao Ravalomanana s’est interrogée sur le fait que l’absence de subvention et les invectives de ces derniers jours « ne seraient-elles pas le signe des ressentiments de l’État central envers les autorités d’Antananarivo ? ». La première magistrate de la capitale déplore, par ailleurs, que sur les trois pays au monde où des cas de peste sont recensés, « Madagascar est le seul où la capitale est touchée ».

Bien que visiblement remontée contre le Premier ministre, la maire d’Antana­narivo a appelé à une coopération entre l’État central et la CUA. « Le gouvernement central et le gouvernement local doivent collaborer si nous voulons des résultats », a-t-elle déclaré. Le locataire de Mahazoarivo a affirmé son ouverture à cette idée, hier à Antohomadinika. La guerre contre l’épidémie de peste a, quoi qu’il en soit, exacerbé le fossé entre le Pouvoir central et les autorités locales.

Garry Fabrice Ranaivoson