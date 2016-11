Dans son édition n°15, la revue Etika traite de la redevabilité. Une obligation négligée des responsables étatiques et publics, et méconnue du citoyen.

En roue libre. Selon un article publié dans l’édition numéro 15 de la revue Etika, tel est le mode de fonctionnement d’un État lorsque la redevabilité n’est pas de mise. À la lecture du papier, le constat est que l’obli­gation de redevabilité reste lettre morte dans la conduite des affaires publi­ques à Madagascar.

« La redevabilité est exigée de tout responsable public, du sommet à la base, dans l’exercice des trois pouvoirs (Exécutif , Législatif et Judiciaire), à tout échelon du système décentralisé. Elle est essentielle pour le développement (…) », soutient l’article. La revue Etika est éditée trimestriellement par l’association Mouvement pour l’éthique et la déontologie de Madagascar (MEDEM), avec un comité de rédaction composé d’éminents juristes. Le numéro 15 du magazine traite de plusieurs sujets, dont un papier titré « Les défis de la redevabilité sociale à Madagascar ».

Bien que publié en février dernier, Faraniaina Rama­rosaona, juriste et membre d’organisation de la société civile (OSC), signataire de l’article, l’a relancé par mail aux journalistes en réaction aux évènements de ces derniers jours à l’Assemblée nationale. « L’actualité de ces derniers jours illustre une affirmation dans cet article concernant le Parlement », indique Faraniaina Ramarosaona.

Quelques journaux de la capitale ont rapporté, vendredi, l’intention des députés de boycotter l’étude et le vote du projet de loi de finance 2017, si le budget destiné à l’achat de véhicules 4×4, pour chacun d’entre eux, n’y était pas inscrit.

Culture

À noter également, l’exigence de certains d’entre eux de disposer à leur guise et sans rendre compte à quiconque des 200 millions d’ariary, par district, prévus pour financer les projets du Comité local de développement (CLD), estimant que « c’est notre argent (…) Ce fonds est un budget pour soutenir le programme des députés ». Un discours aberrant, dans la mesure où il sous-entend que ces élus considèrent les deniers publics comme étant leur bien privé.

En l’absence d’une culture de redevabilité, « au niveau du Législatif, le citoyen constate que les parlementaires se préoccupent uniquement de leurs avantages et de leur statut de privilégiés (« olona ambony » hono ), au détriment de la performance de leurs mandats de vote des lois et de contrôle », déplore l’article. Les conséquences de l’absence de conscience redevable au niveau des pouvoirs exécutif et judiciaire, est, également, épinglée dans la revue Etika.

« Au niveau de l’Exécutif, le citoyen constate la contreperformance actuelle face aux besoins fondamentaux de la population, contreperformance assortie de corruptibilité (…). Le Judiciaire est miné par une justice partiale car corrompue et/ou aux ordres du pouvoir politique et économique. Le juge ne se croit pas redevable, se considérant surtout souverain dans ses décisions et jugements. Est-ce juste (…), et au bénéfice de la population au nom de laquelle il juge et sert », rapporte l’édition numéro 15.

« La redevabilité sociale repose sur l’engagement citoyen (…) », soutient toutefois l’article. Que ce soit d’une manière directe ou par le biais des OSC, le constat est cependant criant, « (…) la participation citoyenne (…) est loin d’avoir atteint une masse critique à Madagascar », pour « exercer une pression constante », et exiger la redevabilité des dirigeants.

Le papier relancé par Faraniaina Ramarosaona concède que la situation découle de la culture où dans l’imaginaire collectif, que ce soit au niveau local ou national, « l’autorité locale ou nationale est considérée comme un « raiamandreny » [de traduction libre : Parent, ou ainé], peut-il lui demander des comptes par essence ». Réaliste, l’article reconnait qu’appliquer le principe de transparence et de redevabilité « ira de soi ». La revue Etika recommande l’intensification des actions d’éducation citoyenne des OSC, bien qu’elles soient en sous-effectif.

Garry Fabrice Ranaivoson