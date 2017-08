La mise en place d’un comité de recrutement accélère l’opérationnalité du PAC prévue en fin septembre. La lutte contre la corruption s’intensifiera.

En bonne voie. La mise en place du Pôle anti-corruption (PAC) avance lentement, mais sûrement. Un comité de recrutement des membres du PAC est mis en place.

La première réunion du comité s’est tenue mercredi. Des représentants du ministère de la Justice, du Comité pour la sauvegarde de l’intégrité (CSI), du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), du Service de renseignement financier (Samifin) et de la société civile ont assisté à cette réunion. «Toutes les conditions sont réunies, la société civile a désigné son représentant dans le comité», avance Jean Louis Andriamifidy, Directeur général du Bianco, joint par téléphone, hier.

La première mission du comité de recrutement consiste à établir les critères de sélection des candidats au poste de coordonateur national. «Après l’établissement de ces critères, le processus de recrutement du coordonnateur national peut être enclenché. Ainsi, une liste, de trois noms, sera soumise au Conseil de ministre pour la nomination», poursuit le numéro un du Bianco. Que le PAC soit fonctionnel en fin septembre, tel est l’objectif visé.

Un appel à candidature a été lancé en avril pour le recrutement des membres du pole anti-corruption, aussi bien pour la branche administrative que juridictionnelle. Pour ce qui est de la juridictionnelle, le nombre de candidats remplissant le profil de magistrat de premier grade avec vingt années d’expérience est insuffisant.

Dépasser les difficultés

Ainsi, un deuxième appel a été lancé à l’endroit des magistrats. «Des dossiers de candidature ont été reçus, mais le comité a fait une sélection», soutient Jean Louis Andriamifidy. «Nous allons faire un constat de carence sur les postes vacants et allons fonctionner avec les membres recrutés», continue-t-il.

Les poles anti-corruption se substituent aux Chaines pénales anti-corruption (CPAC). L’article 41 de la loi 2016-201 stipule que : «sur le plan juridique, les CPAC sont simplement régies par une circulaire interministérielle datant de 2004. Ainsi, des difficultés sur le plan juridictionnel et administratif se posent. Les actuelles CPAC ne sont pas assez efficaces. À travers les pôles anti-corruption, l’innovation essentielle est de dépasser les difficultés observées au cours de l’expérience des CPAC, dont les faibles taux de condamnation (…)».

Selon le même article, «à la date de la mise en place des PAC, les Chaînes pénales économiques et anti-corruption, les magistrats des Tribunaux de première instance et des Cours d’appel ayant à instruire, à poursuivre ou à juger des infractions entrant dans la compétence des PAC sont tenues de se dessaisir, en l’état, au profit du PAC territorialement compétent.»

Dans cette optique, toutes les infractions de corruption et de blanchiment d’argent, « qu’elles soient grandes ou petites », relèveront de la compétence des PAC. Ils auront également à traiter « vingt-et-un » cas d’infractions économiques citées dans la loi qui les érige,

selon les conditions que sont, entre autres, « la pluralité des auteurs, complices ou victimes, du caractère transnational de certains éléments constitutifs, de l’importance du flux financier, de la personnalité des auteurs ».

Andry Rialintsalama