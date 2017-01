Le 25 janvier marque la troisième année de mandat du président Rajaonarimampianina. Trois ans durant lesquels l’administration a été malmenée par les difficultés.

Nous sommes le 25 janvier 2014. Hery Rajao­nari­mampianina, sorti vainqueur du second tour d’une élection présidentielle devant mettre fin à la Transition, prête serment au stade municipal de, Mahamasina, et devient le premier président de la quatrième République. Et c’est parti pour trois ans de galère pour Madagascar.

Mercredi dernier, le 25 janvier 2016, marque ainsi, les trois ans de l’expert compta­ble à la présidence de la République. Un anniversaire qui est passé inaperçu étant donné que l’actualité de cette journée a été marquée par la visite d’État de Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie. Bien qu’aucun ambassadeur n’ait encore été nommé, jusqu’ici, la diplomatie donne des couleurs à un bilan quelque peu terne de l’administration Rajaonarimampianina.

« Avoir permis à Mada­gascar de recouvrer sa place dans le concert des nations en si peu de temps est une performance remarquable quoi que l’on puisse dire », avait reconnu un analyste durant les jours où les débats au sujet de l’accueil du sommet de la francophonie ont été, particu­lièrement, passionnés. Les sommets internationaux que la Grande île a accueillis l’année passée consacrent, effectivement, ce retour sous les spotlights internationaux, même si le sommet d’Antananarivo était l’une des rencontres ayant battu un record de non-participation de chefs d’État avec seulement une vingtaine d’entre eux.

Les effets de ce retour en fanfare dans les bonnes grâces des partenaires et bailleurs internationaux ne se font, d’ailleurs, pas encore ressentir sur le quotidien des ménages. Les décaissements d’aide ou d’investissement se font aux comptes gouttes.

Lourd

L’accès au Fonds élargi de crédit (FEC) accordé par le Fonds monétaire international (FMI), n’a pas dopé l’ouverture des vannes de la manne internationale.

Le décaissement des 10 milliards de dollar promis durant la conférence des bailleurs et des investisseurs (CBI), de décembre, pourrait, aussi, ne pas être aisé, surtout de la part des bailleurs traditionnels. Les conditionnalités telles que la bonne gouvernance, en matière fiscale et énergétique, par exemple, ou encore, un État de droit où existe une guerre féroce contre la corruption, entre autres, seront scrutées à la loupe.

Le challenge est encore de taille, vu que Madagascar accuse un fort recul au classement mondial de l’Indice de perception de la corruption (IPC), 2016. Les vindictes populaires mettent à mal l’État de droit.

La réforme du secteur énergétique impose des réductions dans la subvention à la société Jirama. En conséquence, l’augmentation de la lourde dose journalière du délestage rappelle aux citoyens la tristement célèbre « promesse », de Hery Rajaonari­mampianina, durant son discours d’investiture d’y « mettre fin en trois mois ». À cela s’ajoute une dynamique en crescendo de l’inflation et un niveau d’insé­curité délétère autant en zone urbaine que rurale.

La profusion des marchands de rue dans toutes les grandes villes de l’île indique que le chômage reste à un niveau critique. Le Syn­dicat des enseignants chercheurs (SECES) n’a de cesse d’alerter sur les conditions déplorables de l’enseignement supérieur. Les manifestations estudiantines, de syndicalistes ont, par ailleurs, malmené les premières années du quinquennat du chef de l’État.

Garry Fabrice Ranaivoson