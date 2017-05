Lors du conseil du gouvernement, le Premier ministre a requis des sanctions sévères contre les responsables étatiques défaillants. Des consignes en vue du premier face-à-face avec le Parlement ont aussi été données.

xSévère. Tel est le qualificatif utilisé par Solo­nandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, lors du conseil du gouvernement d’hier, concernant le degré des sanctions qui devraient être appliquées contre les responsables étatiques défaillants.

Selon le communiqué de presse rapportant le déroulement de la réunion hebdomadaire du gouver­nement, hier au palais d’État de Mahazoarivo, « consigne stricte a été donnée aux membres du gouvernement de sanctionner sévèrement les responsables étatiques en défaillance dans l’exercice de leurs fonctions, sans aucune considération. Ceux méritants doivent, également, être soutenus ».

Une mesure qui aurait pour objectif de concrétiser les directives présidentielles, qui sont « la mise en évidence de la visibilité de l’État, de l’instauration de l’État de droit et de l’ancrage de l’autorité de l’État ». Étant donné la persistance des maux et difficultés du quotidien des ménages, les efforts étatiques peinent à convaincre. « Les efforts du pouvoir sont difficilement perceptibles, car ils sont submergés par la marée de problèmes que rencontre chaque jour la population. L’inflation et l’insécurité ne font qu’empirer », opine un analyste, lors d’un échange sur les réseaux sociaux.

Dans cette conjoncture, il semblerait que l’État souhaite la visibilité de ses actions, et veut démontrer ainsi qu’il est au fait des difficultés de la population et agit pour y remédier. Une ligne que les responsables étatiques, à tous les niveaux, doivent alors suivre et mettre en œuvre au risque d’être sanctionnés.

Intransigeance

Lors de sa visite, samedi, dans la commune rurale de Tanambe, district d’Ampara­faravola, Hery Rajaonarimam­pianina, président de la République, a enjoint les responsables étatiques locaux à intensifier le travail pour affirmer aux yeux de la population la présence de l’État. Mettant l’accent sur l’exemplarité dans le comportement, notamment la lutte contre la corruption, le chef de l’État a indiqué qu’aucun écart ne serait toléré.

Durant une rencontre avec les autorités d’Antsi­ranana, en marge du dialogue politique avec les autorités locales, le locataire d’Iavoloha avait souligné la nécessité de l’action des responsables locaux dans la lutte contre l’inflation, particulièrement pour maîtriser le prix du riz et débusquer les spéculateurs. Durant le forum économique, à Toamasina vendredi, le Premier ministre a, lui aussi, déjà brandi la menace contre les responsables.

Dans le grand port, le chef du gouvernement a soulevé la défaillance des autorités étatiques locales face à l’insécurité, notamment les actes de vindicte populaire. « Que chacun prenne ses responsabilités. Ne vous cachez pas derrière celles de l’État central, assumez les obligations qui vous incombent, à votre niveau. Il n’y aura aucune intran­sigeance contre les responsables qui ne font pas leur travail comme il se doit », a lancé le Premier ministre Mahafaly.

Au regard du communiqué de presse d’hier, les efforts déployés par les autorités étatiques locales en matière de lutte contre l’inflation et l’insécurité seront particulièrement suivis de près. L’exemplarité comportementale devrait aussi être de rigueur. Un impératif que le général Girard Randriama­havalisoa, secrétaire d’État chargé de la gendarmerie nationale, exige des éléments des bérets noirs afin d’optimiser la lutte contre l’insécurité et reconquérir la confiance de la population.

La guerre contre l’insécurité et l’inflation, du reste, devrait guider le plaidoyer du gouvernement devant le Parlement, lors du rapport d’exécution de son programme et le débat qui s’ensuivra. En vue de ce face-à-face, durant le conseil d’hier, le locataire de Mahazoarivo a « enjoint les membres du gouvernement à jouer pleinement la transparence, arguments efficaces et convaincants à l’appui, dans le traitement des sujets d’actualité ».

Garry Fabrice Ranaivoson