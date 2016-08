Un retour aux sources-mêmes du « Stand up », c’est ainsi que s’illustrera le prochain spectacle de l’humoriste Gothlieb. Une occasion qui s’annonce exceptionnelle pour ses fans.

Fantaisiste et surprenant comme à son accoutumée, Gothlieb convie le public féru d’humour de la capitale à se joindre à lui les 2 et 4 septembre. Rendez-vous est ainsi pris sur la scène du CCESCA à Antanimena, lieu où l’humoriste a longtemps forgé sa réputation. Depuis plus de deux décennies, Gothlieb a su s’affirmer comme étant l’une des grandes références de la scène humoristique de la Grande île, forgeant ainsi sa réputation, aussi bien au pays qu’au-delà des frontières.

Chanteur, humoriste et imitateur de renom, Gothlieb n’est plus à présenter au public, proposant à chaque fois de nouvelles surprises pour ce dernier. Pour son prochain spectacle intitulé « An’iza ny lamba miahy » ou littéralement « À qui est le linge qui sèche » dans la langue de Molière, Gothlieb entend de nouveau surprendre son auditoire. Le tout emmené par une bonne dose de nostalgie, puisque l’humoriste se représentera comme à ses débuts. « Je reviens aux fondements du stand up pour cette occasion. Les styles d’humour que j’ai su maîtriser au fil des ans, seront toujours là, mais je tiens particulièrement à m’appliquer de nouveau au stand up pour cette fois », affirme Gothlieb. Il accordera ainsi plus de place aux textes pour ce spectacle.

Spectaculaire

À 19h30 le 2 septembre et à 15 heures le 4 septembre, « An’iza ny lamba miahy » illustre la même formule sur deux concerts avec quelques surprises inédites et exclusives pour l’un et pour l’autre. Artiste aux multiples facettes, Gothlieb représente une fois encore avec cette thématique, sa perception de la société. « Le linge que l’on met à sécher, reflète notre personnalité propre. C’est à partir de ce postulat, qu’une fois de plus, je caricaturise avec humour et ironie ma vision des choses », confie l’artiste.

À travers ses textes, Gothlieb, fidèle à lui-même, embarquera ainsi le public à travers une épopée taquine et un brin sarcastique qui fascine toujours autant. De la politique à la religion en passant par les faits divers, Gothlieb avec cet humour intemporel qu’on lui reconnaît, transcendera le public tout en le divertissant et en l’amusant. Il enchantera, comme à son habitude, le public, à travers sa galerie de personnages. De son vrai nom Herinaivo Randriamasinoro, se représentera ainsi sur scène avec ses alter ego Gothlieb, Rabetsara, son atout charme Olga, le fameux Syrila et Ranoribera, une caricature d’une personnalité politique qui ne laissera personne de marbre.

En outre, d’autres invités sont attendus tout au long du spectacle. Pour ses fans les plus aguerris, Gothlieb rejouera quelques uns de ses sketches les plus connus, mais qu’il a remis à jour. De même, il mettra l’accent sur la mise en scène et jouera aussi, énormément sur la lumière, pour ce spectacle qui s’annonce très particulier.

Andry Patrick Rakotondrazaka