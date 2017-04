Les assidus du tournoi Ringer Score version 2017 se sont retrouvés ce week-end, au Golf Club du Rova à Andakana, pour la quatrième étape de la compétition. Le précédent classement reste inchangé chez les hommes, à l’issue de ce tour 4.

Sylvain Rabetsaroana conserve la position de leader avec une carte de 64, et se trouve toujours devant Hiridjee Djawad et le coréen, Ki Hyeok Nam qui ont fini le parcours avec respectivement 65 et 67, ce dimanche.

Chez les dames, cette étape a été marquée par le retour en force de la multiple cham­pionne, Ony Marchand au top du classement après avoir un peu décroché lors du tour 3. Elle est créditée de 70. Noyon Monique et Nyvoara Rave­loarison avec respectivement 73 et 74 occupent, quant à elles, la seconde et la troisième place.

Dans la catégorie des juniors, le trio de tête est toujours formé de Rick Vallery Rajerison qui a rendu une carte de 72, Tamby Rakoton­janahary avec 72, Gabriel Ravon qui est crédité de75. La prochaine et cinquième étape du Ringer Score BNI Madagascar aura lieu le 14 mai au même endroit.

Serge Rasanda