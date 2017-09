La fédération malgache de golf a effectué son assemblée générale ordinaire, hier à l’Hôtel Ibis à Ankorondrano, et elle fut élective. Le président sortant Andrianasolo Ranaivo est reconduit.

Candidat unique sans challenger, après son premier mandat de 2013 à 2017, Andrianasolo Ranaivo est réélu au poste de président. Deux clubs conformes ont eu le droit de vote, celui de Foulpointe qui a eu droit à quatre voix et deux pour Malaza Golf club.

Le président sortant est reconduit pour un autre mandat de quatre ans, de 2017 à 2021. La fédération compte à présent cinq clubs à savoir le Rova, Malaza, Antsirabe, Foulpointe et Nosy-be pour un total de cinq-cents membres, dont une centaine participe à des compétitions et 10% juniors.

«Nous avons atteint presque tous nos objectifs dont le plus important était notre affiliation à The R&A de St Andrews en avril 2013, quelques années après notre adhésion à la commission de Golf de l’océan Indien depuis 2009 », a mentionné Andrianasolo Ranaivo. Grâce à ces affiliations, la fédération a pu envoyer un de ses membres suivre une formation professionnelle d’administration de tournoi et d’arbitrage, et a permis à des joueurs malgaches de participer à des tournois internationaux comme au All Africa junior champion­ship à l’île Maurice en 2013, au Junior Open champion­ship en Angleterre en 2014 et 2016.

La fédération a été aussi dotée de matériel de golf pour les deux écoles de golf des quartiers défavorisés, celle de Malaza créée en 2013 et celle de Rova en 2014, des tondeuses de fairplay et de green au golf Malaza, des formations de coaches malga­ches dispensées par des Pros PGA en provenance d’Angle­terre et d’Afrique du Sud.

Tournoi régional

En 2014, le Pro anglais, David Johnson a formé des Pros malgaches puis dispensé des séances de clinics aux juniors et joueurs de Malaza et de Rova. En septembre 2015 et juin 2016, des coaches venant des cinq clubs de l’île ont suivi des formations dirigées par le Pro sud africain, Andrew Gun, puis deux coaches malgaches, Ony Marchand et Pro Fano ont suivi, à leur tour, des stages en Afrique du sud.

Quant aux priorités de la FMGolf, elle concocte l’organisation du tournoi Inter-clubs de l’océan Indien prévu en fin août 2018 à Foulpointe. Mais à courtP 03 terme, le deu­xième championnat de Mada­gascar aura lieu en fin octobre, pendant les vacances de la Toussaint à Foulpointe.

Parmi les prochains objectifs sera l’affiliation de la fédération à l’international Golf fédération (FIG) et au comité olympique malgache et la régularisation de la conformité des deux grands clubs du pays, le Golf club du Rova Andaka et le Golf club d’Antsirabe.

Le comité exécutif

Président Andrianasolo Ranaivo

1er Vice-président Sylvain Rabetsaroana

2e Vice-président Luc Ratsimbazafy

Secrétaire général Monique Noyon

Secrétaire général adjoint Akbar Karmaly

Directeur technique national Johary Raveloarison

Directeur technique national adjoint Jean-Baptiste Ramarozatovo

Trésorier Ghyslaine Leroy

Trésorier adjoint Jean Donat

Serge Rasanda