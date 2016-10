La fédération et le comité d’organisation du premier sommet national ont procédé hier à la réunion technique avec les participants. Ce sera la compétition la plus récompensée.

Tout est fin prêt au Foul­pointe Golf Club qui abritera la toute première édition du cham­pionnat de Madagascar de golf du 29 au 31 octobre. La compétition se déroulera sur son parcours de 18 trous, dont le départ le plus éloigné est de 5281m, avec ses obstacles bien construits.

La fédération, présidée par Ranaivo Andrianasolo, et le comité d’organisation, dirigé par Théo Raveloarison, ont procédé hier à la première réunion technique avec les joueurs. Une centaine de prétendants au titre sont engagés à cinq jours de la clôture des inscriptions, le 16 octobre.

Les grands golfeurs du pays s’y donneront donc rendez-vous. Quelques uns ont assisté à la réunion d’hier entre autres le couple Ratsim­bazafy, celui Raveloarison, Ony Marchand, Noyon Monique, Daniela Debon, ainsi que l’ancien grand cham­pion de la discipline, Jean Bà qui jouera dans la catégorie des Pro. Six catégories seront concernées à savoir les pros, qui vont courir sans handicap, et les cinq autres catégories sont les 1re, 2e et 3e séries hommes et dames.

Gros lots

La première série jouera trois tours tandis que les deuxième et troisième séries joueront trois ou deux tours. Il en est de même pour celles des 4e série hommes et dames, juniors garçons et filles confondues. Les pros joueront deux tours le premier jour.

Concernant les enjeux, celui et celle qui obtiendront le meilleur score brut seront champions chez les pros, seniors et juniors, hommes et dames. Outre le cham­pionnat, il y aura des concours et des buggys et moto seront à gagner pour le gagnant du trou en un sur le trou 9 (127m) et celui 14 (151m), et sans oublier le longest drive. Soixante lots seront à distribuer. Ce sera la compétition la mieux recompensée de l’histoire du golf malgache.

Les champions gagneront des billets d’avion pour cinq destinations différentes en l’occurrence pour Singa­pour, Hong Kong, Kuala Lumpur, Maurice et la Réu­nion, ainsi que d’autres gros lots comme des Moto et Buggy, des séjours dans un hôtel de luxe, téléviseur écran plat, smartphones dernière génération, accessoires et équipements de golf de mar­que, coffrets de luxe , carte carburant, abonnement Canal +. Le jeu est donc ouvert.

Serge Rasanda