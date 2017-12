La deuxième édition du championnat de Madagascar se déroule pendant quatre jours à l’Azura Golf Club, Foulpointe. Le sommet national pour les pros se jouera ce jour.

Aux couleurs des fêtes de Noël et de la fin d’année. Reportée de deux mois à cause de l’épidémie de peste, la deuxième édition du championnat de Mada­gascar de golf se déroule, depuis hier et pour quatre jours, à l’Azura Golf Resort, à Foulpointe.

Le coup d’envoi sera lancé ce mardi 26 décembre, et le sommet national pour les amateurs ne prendra fin que le vendredi 29 décembre.

Au début, ce championnat a été prévu se tenir fin octobre. Quatre-vingt-dix-neuf golfeurs du pays, professionnels et amateurs issus des cinq clubs du pays, à savoir, le Golf club du Rova Andakana, le Pearl de Nosy be, le Golf Club d’Antsirabe, Malaza Golf Club et Foul­pointe Azura Golf Club sont en lice à cette version 2017 du championnat national.

Vingt-sept joueurs, dont cinq pros et vingt-deux caddies sont engagés dans la catégorie des pros. Les caddies sont considérés comme des professionnels de la discipline.

Les pros jouent en formule stroke play sur deux tours. Et pour les amateurs, soixante douze golfeurs sont inscrits, dont soixante-et-un chez les seniors, contre onze chez les juniors.

La formule et le déroulement de la compétition restent les mêmes que ceux prévus fin octobre. Le cham­pionnat destiné aux pros ouvre le bal ce mardi.

Le championnat pour les amateurs se jouera pendant trois jours, du 27 au 29 décembre, en formules stroke play, brut-net et stableford.

Quatre catégories

En fait, quatre catégories sont concernées par ce championnat de Madagascar version 2017. Trois d’entre elles figuraient déjà au programme de la précédente édition, à savoir, les seniors, les juniors moins de 18 ans et les professionnels, hommes et dames.

Et comme innovation de cette version 2017, la fédération insérera désormais la catégorie des super-seniors, réservée aux golfeurs et golfeuses âgé(e)s de plus de 70 ans.

La compétition pour les amateurs qui débutera ce mercredi est réservée aux joueurs de nationalité malga­che résidant à Madagascar. En cas d’égalité, un troisième tour complet de play-off départagera les joueurs, le 29 décembre.

Comme à l’accoutumée, en marge du championnat, des gros lots seront en jeu, entre autres pour le fameux trou en un et le longest drive. Une voiture offerte par CT Motors et une moto de Comacat sont à gagner pour les chanceux.

Tous les participants engagés pourront tenter leur chance aux trous 9 (127m) et 14 (151m) pour l’épreuve de trou en un d’une part, et au trou 17 pour le longest drive, d’autre part. Les successeurs des cham­pions en titre, Luc et Hanitra Ratsim­bazafy respectivement chez les messieurs et chez les dames, seront connus ce vendredi.

