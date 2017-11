Le dernier tour du 21e Ringer score s’est tenu ce dimanche à Andakana. Les vainqueurs de la 1re série homme et dame ont gagné un voyage à l’île Maurice.

Confirma­tion. Leaders depuis presque au début du tournoi, Sylvain Rabetsaroana chez les hommes et Ony Marchand chez les dames ont remporté la 21e édition du BNI Mada­gasacar Ringer Score.

Ces deux gagnants bénéficieront d’un séjour à l’île Maurice, offert par la BNI Madagascar. C’est la plus ancienne compétition de golf régulière du pays. Cette version 2017 a réuni plus d’une centaine de participants. Dans la categorie masculine, Sylvain Rabetsaroana, leader du précédent tour, décroche le titre en rendant une carte de 59 à l’issue des neuf étapes. C’est son sixième titre.

À deux points d’écart, il a été suivi par Memmi Benjamin avec une carte de 61 et à la troisième place, le coréen Ki Hyeok Nam avec une carte de 62. « J’ai pu améliorer à chaque tour mon score depuis le début du tournoi…J’ai occupé la première place à partir du tour 2 », a souligné Sylvain Rabetsaroana. « J’ai surtout pris un peu d’écart lors du tour 8 où j’ai réalisé un trou en un, au trou 7 », se réjouit-il.

Outre ses titres locaux, Sylvain Rabetsaroana a déjà aussi brillé à des tournois à l’étranger pour ne citer que celui de l’Open de Maurice en 1988, l’Open de Dubai en 1992 et l’Open de France en 2000. Chez les dames, le titre revient à Ony Marchand qui rend une carte de 60. De loin, elle a été suivie par NyVoara Raveloarison en deuxième position et Noyon Monique qui complète le podium, toutes les deux avec un score de 68.

Assiduité

Ony Marchand vient aussi de réaliser un quadruplé après le dernier titre en 2009. Lors de la précédente édition, elle a fini troisème. « Cette fois, j’ai bien entamé le tournoi. J’ai creusé l’écart lors du tour 8 où j’ai eu cinq points d’avance par rapport à mes poursuivantes », a-t-elle confié à l’issue de la dernière étape.

Quant aux autres catégories, le trophée de la 2e série homme revient à Edmond De Larochefoucaud et celui des dames à Hefejee Shamia. Et du côté de la 3e série, Olivier Dumeaux est sacré cham­pion et Andréa Catheline chez les dames. Chez les juniors, Rick Vallery Vallery remporte le titre avec une carte de 64, en devançant Tamby Mattias Rakotonjanahary (67) et Ny Ony Rakotonavahy (68). Les trophées des meil­leurs seniors de plus de 60 ans ont été attribués au couple Théodore et Lalao Raveloarison.

« Je tiens à saluer tous les joueurs qui ont fait preuve d’engagement personnel avec leur assiduité en participant au tournoi tous les mois et pendant toute l’année », a mentionné le directeur général de la BNI Madagascar, Alexandre Mey lors de la remise de trophées. « On a réuni de plus en plus de participants. On est à une centaine contre soixante quinze auparavant dont 30% de femmes », a rajouté Ndriana Ralaimanisa, responsable de communication de la banque. Lors de ce dernier tour, le président du gold club du Rova Mamy Rakotondraibe et directeur Général la BNI Madagscar, Alexandre Mey ont procédé à la signature du renouvellement de leur partenariat pour les deux prochaines années. Le coup d’envoi de la 22e édition sera lancé le 14 janvier avec un nouveau logo comme innovation.

