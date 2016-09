Les marchands de Beho­ririka à expulser

Les marchands aux alen­tours du jardin de Beho­ririka ont reçu une lettre provenant du troisième arrondissement, annonçant leur expulsion immédiate, jeudi. Des travaux de réhabilitation vont être effectués sur les lieux, selon l’explication reçue au niveau du troisième arrondissement. Ces marchands ont continué leur activité quotidienne, hier après-midi. La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) a pourtant informé, qu’elle ne recu­lerait pas devant cette expulsion.

Subvention pour l’insé­curité alimentaire

La France a octroyé une subvention à hauteur de 1,5 million d’euro pour le gouvernement malgache. La somme sera versée aux actions du Programme alimentaire mondial (PAM), dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. Cette aide permettra la protection de 12 153 béné­ficiaires, ainsi que le dépistage et le traitement de la malnutrition aigüe modérée auprès de

4 000 enfants de moins de 5 ans et de 10 000 fem­mes enceintes et allaitantes les plus vulnérables.

Une décision sur l’en­sei­gnement ce jour

Des membres de quelques syndicats des enseignants décideront, ce jour, de la continuité de leur mani­festation, pour revendiquer entre autre, la hausse des indemnités des ensei­gnants, mais aussi le recrutement de tous les enseignants non fonction­naires. Ils ont menacé de perturber l’année scolaire 2016-2017. Hier, ils ont sensibilisé les enseignants à Antananarivo-ville, pour rallier les forces.