Le général de division Gilbain Pily, ancien commandant de la gendarmerie nationale dénonce les méfaits de la politique politicienne au sein des forces de l’ordre. Une déclaration contestée par le secrétaire d’État à la gendarmerie.

Libre et libéré. Le général de division Gilbain Pily, a procédé à ses adieux aux armes, hier au Toby Ratsimandrava avec vingt-et-un autres officiers supérieurs et officiers généraux. Désormais à la retraite, cet ancien commandant de la Gendarmerie nationale (COMGN) déchu pendant les événements de 2009 n’est plus soumis à l’obligation de réserve.

Dans son allocution, il n’a pas mâché ses mots pour dénoncer les impairs au sein de la grande famille de la gendarmerie nationale. Il a souligné, en l’occurrence, les dégâts de la politique politicienne au sein des bérets noirs.

« Je peux affirmer avec certitude que l’ingérence des affaires politiques dans celles des forces armées détruit la fraternité qu’on a inculquée aux officiers», a-t-il déploré.

Le général Gilbain Pily a été nommé COMGN au lendemain du fameux «lundi noir» du 26 janvier 2009. Suite à l’éviction de l’ancien président Ravalomanana, il a été très vite remplacé par le colonel Jean Bruno Razafin­drakoto. Une situation qu’il n’a pas manqué de rappeler lors de son allocution. «Les politiciens ont divisé les forces de l’ordre. Cela entraîne des conflits d’intérêt et de génération ainsi que de l’antagonisme», a-t-il ajouté.

Témoin et acteur de l’histoire récente de Madagascar, il a toutefois profité de cette cérémonie d’adieu aux armes pour transmettre un message aux jeunes recrues. «Je vous conseille de suivre à la lettre la code de conduite militaire. Ne mêlez pas les affaires politiques aux affaires militaires », a-t-il conclu.

Joint au téléphone, le général Girard Randriama­havalisoa, secrétaire d’État chargé de la gendarmerie a donné son avis suite aux propos du général Pily Gilbain.

Sortie digne

«C’est un zoky de la deuxième promotion et je le respecte. Désormais libéré des obligations de réserve, il peut dire tout ce qu’il veut. Pourtant j’émets quelques réserves. Il a vécu la crise de 1991, celle de 2002 et celle de 2009. Pourquoi ne réagit-il que maintenant après plus de vingt-cinq ans de service. Mais si c’est son avis, on le respecte», explique le SEG.

Accompagnant le président Hery Rajaonarimam­pianina lors de l’inauguration du Mining business center à Ivato, le général Girard Randriamahavalisoa n’a pas assisté à la cérémonie d’adieu aux armes.

Défendant sa position, il réitère l’unité et l’indivisibilité de la gendarmerie. Ainsi, il ajoute que «Nous sommes solidaires jusqu’à maintenant. Les gendarmes en fonction peuvent l’affirmer».

L’adieu aux armes est synonyme de sortie par la grande porte. Le général de division Jean de Dieu Daniel Ramiandrisoa, dans son allocution l’affirme. « Prendre sa retraite signifie qu’on n’est pas tombé sous les balles, on n’a pas été renvoyé et on est en bonne santé».

Le général Richard Ravalo­manana et l’ancien Premier ministre le général Charles Rabemananjara ont assisté à cette émouvante cérémonie. À la fin de la cérémonie, les vingt-deux nouveaux vétérans ont paradé à bord des véhicules bleus de la gendarmerie. La fierté, la nostalgie et la satisfaction ont orné leur visage lors de la parade.

Loïc Raveloson -

Andry Rialintsalama