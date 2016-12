On ne sait ce que leur réserve la vie. La douleur, la tristesse ainsi que le vide laissé par les proches sont encore visibles sur le visage des membres de Voice 370, hier. Ils sont venus à Madagascar pour retrouver le fil de cette tragédie aérienne. Ghislain Wattrelos, ce Français qui a perdu sa femme et deux de ses enfants, fait partie du voyage.

Ce jour-là, le 8 mars 2014, il avait atterri à Pékin. Il comptait rejoindre sa femme et deux de ses trois enfants, qui avaient pris quelques heures plus tôt l’avion de Kuala Lumpur. Mais la mauvaise nouvelle l’attendait à la sortie des passagers de l’aéroport de Pékin. L’avion où se trouvait sa famille avait « disparu ». Depuis, il est sur tous les fronts dans l’espoir de retrouver les siens, d’avoir une explication sur cette mystérieuse « disparition ». « Nous espérons toujours qu’ils sont quelque part. Mais chaque découverte de débris représente pour nous une seconde disparition », dit Ghislain Wattrelos.

Le 8 mars 2014, le monde entier s’était joint à la Malaisie après la disparition du vol MH370. La quasi-totalité des deux cent trente neufs passagers et membres d’équipage étaient Chinois ou Malaisiens. La famille de Ghislain Wattrelos était la seule européenne à bord de l’avion. Dans son combat, il compte sur le collectif Voice 370.