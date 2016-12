Le consortium Ravinala Airports est désormais le nouveau gestionnaire des aéroports d’Ivato Antananarivo et Fascène Nosy Be.

C’est une nouvelle page qui se tourne dans l’histoire des aéroports du pays. Le consortium Ravinala Airport devient l’exploitant des aéroports d’Ivato Antana­narivo et de Fascène Nosy Be depuis le 23 décembre. « Nous avons repris la concession de ces deux principaux aéroports dans la nuit du ven­dredi à samedi », a confirmé au téléphone Vincent Devauchelle de Ravinala Airports. Ce fait marque ainsi une nouvelle étape pour ces deux infrastructures du pays.

Ce consortium regroupant l’Aéroport de Paris Management, Bouygues Bâtiment International, Colas Madagascar et Meridiam Africa, a obtenu le contrat de concession de ces deux aéroports internationaux en juillet 2015, pour une durée de 28 ans. La société aura pour mission de moderniser et de mettre aux normes les aéroports d’Ivato et de Fascène. Les deux aéroports connaîtront un nouveau visage dans les années à venir.

En ce qui concerne l’aéroport Ivato, un nouveau terminal dédié au trafic international figure, entre autres, parmi les grands travaux. Ce terminal sera équipé de trois passerelles permettant aux passagers d’embarquer directement à bord des avions, sans passer par le tarmac. Le nouveau site disposera d’une capacité d’accueil annuelle de 1.5 millions de passagers. Ce projet est évalué à 150 mil­lions d’euros.

Legs

« En 1970, Madagascar avait le plus grand aéroport au niveau régional. Aujourd’hui, nous allons surement rattraper ce retard d’investissements par une mise en concession avec des grands noms de la construction et de l’exploitation aéroportuaire mondiale. Les aéroports d’Ivato et de Nosy Be Fascène seront d’ailleurs un legs pour les générations futures », s’est réjoui Narson Rafidimanana, ministre auprès de la Présidence chargé des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement à l’issue de la signature de

ce contrat.

Pour mener à terme ses missions, surtout dans l’exploitation des aéroports, Ravinala Airports bénéficie des experiences des personnels de l’Aéroport de Mada­gascar (Adema). Une partie des employés de cette société vont intégrer l’équipe opérationnelle du nouveau gestionnaire. « Cent soixante employés de l’Adema sont concernés par cette mesure », a fait savoir Vincent Devauchelle.

Depuis un quart de siècle, l’État avait confié la gestion de douze aéroports à l’Adema, dont les aéroports d’Ivato et de Fascène. Mais maintenant, elle doit se séparer de la gestion des deux principaux aéroports internationaux du pays. Ce qui a causé un énorme impact sur le budget de la société. « Au moins 90% de nos budgets proviennent de la gestion de ces deux aéroports. L’Adema est appelé maintenant à revoir sa stratégie pour être encore plus compétitif dans les années à venir », a expliqué Herison Andriamihafy, directeur général de l’Adema, lors de la cérémonie de célébration de du 25e anniversaire de l’Adema à Ivato le 13 décembre.

Lova Rafidiarisoa