Dix-sept ans après l’adoption de la loi sur l’arbitrage à Madagascar, un colloque international sur l’arbitrage se tiendra à la Chambre de commerce et d’industries d’Anta­nanarivo (CCIA), du 18 au 20 octobre, pour dresser un bilan-perspective à son application.

Durant la conférence de presse qui s’est tenue à la CCIA, hier, les initiateurs du colloque ambitionnent de réunir, au cours de ces trois journées de travail des universitaires, des praticiens de règlements alternatifs de litiges, des avocats ou encore des magistrats.

Pour Johary Ravaloson, secrétaire général du centre d’arbitrage et de la médiation de Madagascar Camm, « les pistes de réflexion issues d’une vision comparatiste permettront d’éclairer, sous une facette nouvelle, l’avenir de l’arbitrage dans le cadre institutionnel existant ».

Cette initiative vise avant tout à faire évoluer la connaissance et la pratique de l’arbitrage, à consolider comparativement les compétences des praticiens, en partageant les bonnes pratiques mais surtout à sensibiliser les autres acteurs.

