Sans fracas. Après le rendez-vous annulé de dimanche, François Marie Gervais Rakotoarimanana, ministre des Finances et du budget, a une nouvelle fois, convié les journalistes pour une conférence de presse, hier. Un entretien durant lequel, le grand argentier de l’État a annoncé sa démission du gouvernement.

Durant une déclaration d’une poignée de minutes, le ministre Rakotoarimanana, a confirmé l’information ayant fait grand bruit, dimanche. Il a ajouté que sa lettre de démission a été remise à Hery Rajaonarimampianina, président de la République, le vendredi 14 juillet. Immé­diatement après sa déclaration, le grand argentier de l’État, a quitté les lieux.

Dans son annonce, il explique, néanmoins, sa décision par une divergence de point de vue et de manière de travailler, entre autres. Rappelant les valeurs qui lui sont chères que sont la transparence, le respect des lois, l’honnêteté, le respect mutuel et le souci permanent de l’intérêt supérieur des compatriotes, le désormais ancien grand argentier de l’État, a avancé comme autre motif de sa démission l’insuffisance de soutien pour s’engager profondément dans les réformes nécessaires.

Rien n’indique, pour l’heure, si la démission du ministre Rakotoarimanana, a été acceptée ou non par le locataire d’Iavoloha. En marge de l’inauguration du nouveau pont de Kamory, hier, le président Rajaonarimam­pianina, en réponse à une question des journalistes a affirmé ne pas être au courant de cette démission. « Il n’y a pas de différence de point de vue. Moi qui suis le premier concerné n’est même pas au courant d’une telle information », a-t-il soutenu.

Déclencheur

En officialisant son retrait de l’équipe gouvernementale, l’ancien ministre des Finances, pourrait avoir pris de court les chefs de l’Exécutif. Sa conférence de presse s’est, en effet, tenue au même moment que l’inauguration du nouvel édifice de Kamory. Des indiscrétions indiquent que, le chef de l’État aurait, en effet, tenté de dissuader l’ex grand argentier de prendre pareille décision.

Sollicité personnellement par le président de la Répu­blique, François Marie Gervais Rakotoarimanana, a été rapatrié du Canada pour booster la défense du dossier de Madagascar, devant les institutions de Bretton Woods. Durant ses deux ans et demi au ministère des Finances «plusieurs choses ont été réalisées et plusieurs ont eu du succès », a-t-il affirmé, hier. L’ouverture des vannes du Fonds monétaire international (FMI), dans le cadre du programme de Fonds élargis de crédit (FEC), est un exemple de ces succès, soulevé par François Marie Gervais Rakotoari­manana, hier.

Malgré un bilan positif, les informations indiquent que la démission du ministre serait une résultante de l’accumulation de plusieurs faits. La rigueur dans le travail et l’attitude qu’il impose l’a rendu impopulaire chez certains fonctionnaires de son département. Une intransigeance qui l’a amené à refuser tout écart dans la gestion du budget de l’État, et à suivre à la lettre les engagements du FEC.

« C’est un programme élaboré par Madagascar, et des engagements pris devant les bailleurs de fonds qu’il nous faut respecter, si l’on veut garder leur confiance », martelait-il à ce sujet. Aussi, était-il inflexible face aux diverses revendications sociales, au motif de ne pas augmenter les charges de l’État par les indemnités et avantages. Ce qui lui a valu les critiques de certains de ses pairs au sein du gouvernement.

Un quotidien de la capitale a indiqué, hier, que la résistance du ministre Rakotoarimanana, à une demande de « soustraire au contrôle douanier, au port de Toamasina », des containers, lui a valu les foudres de certains hauts responsables. Ce qu’ont confirmé des sources concordantes. Elles corroborent, également, qu’un accord financier conclu en catimini, durant un détour en Chine, par une partie de la délégation ayant accompagné le président de la République, en France dernièrement, serait le déclencheur de la démission annoncée, hier.

Garry Fabrice Ranaivoson