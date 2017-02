Réflexion, vigilance et anticipation. Tels sont les mots d’ordre du colloque international organisé par le Centre d’étude diplomatique et stratégique (CEDS), au Carlton Anosy. Ayant démarré, hier, et prenant fin, ce jour, les échanges portent sur le thème : « La stabilité du “Grand océan Indien”, et de son arrière-zone dans un monde multipolaire en pleine mutation : Perspectives géostratégiques et géo-écono­miques ».

Outre les intellectuels malgaches, diplomates nationaux et étrangers, ou encore, des experts et universitaires venant d’instituts internationaux composent l’équipe des intervenants, en l’occurrence, le directeur de l’Institut de recherches stratégiques de l’école militaire de Paris (IRSEM), des chercheurs du Centre d’étude stratégique sur l’Afrique, des États-Unis et d’un haut responsable de l’institut de résilience nationale d’Indonésie. L’objectif des échanges est d’anticiper les conséquences que pourraient avoir l’évolution de la conjoncture mondiale sur la stabilité de la zone Grand océan Indien.

Quatre sous-thèmes sont au menu des échanges durant ces deux jours. Les flux migratoires et diplomatie au sein du Grand océan Indien, et l’environnement stratégique régional ont été discuté, hier. Ce jour, il sera question de la gouvernance sécuritaire du Grand océan Indien et de la situation géo-économique : Conflit, coopération et perspectives. Aux côtés de Solofo Rasoarahona, délégué général du CEDS, durant la cérémonie d’ouverture du colloque, hier, se trouvait, notamment, Hery Rajaonarimampianina, président de la République.

G.F.R.