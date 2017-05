La transmission automatique de la nationalité est acquise pour les femmes malgaches. Elles peuvent désormais, transférer leur nationalité à leur enfant, dès leur naissance. L’article 9 de la nouvelle loi sur la nationalité, publiée dans le Journal Officiel de la République de Madagascar du 12 mai, stipule que « Est Malgache, l’enfant né d’un père et/ou d’une mère malgache ».

Cette loi concerne autant les femmes Malgaches célibataires que celles mariées avec des étrangers. Pendant plus de 57 ans, seuls les hommes ont eu l’opportunité de transmettre leur nationalité à leur enfant. Par conséquent, nombreux sont les enfants « apatrides » et ceux qui ne pouvaient pas jouir de la nationalité de leur mère. L’État malgache a corrigé cette erreur. Cette nouvelle loi leur permet de régler leur situation, du fait de son caractère rétroactif, selon l’article 3. Ces derniers pourront ainsi entamer leur demande de certificat de nationalité.

Avec cette réforme, Mada­gascar est sorti de la liste des vingt-sept pays. Il s’agit des seuls pays où ce phénomène discriminatoire envers les femmes, reste en vigueur.

Onitiana Realy, ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, présente à l’atelier sur « Les meilleures pratiques pour la promotion de l’égalité d’accès de la femme à la nationalité en termes de droit et dans la pratique », à Genève, le 16 mai, n’a pas manqué de saluer l’engagement personnel du Président de la République de Madagascar à éliminer cette discrimination dans les lois nationales. Elle a aussi loué les actions intensives de plaidoyer et de lobbying entreprises par les Organisations de la Société Civile Malagasy engagées dans la Défense des Droits Humains.

Miangaly Ralitera